Cegah TPPU dan TPPT, Kemenkum Kalbar Gencarkan Audit Kepatuhan PMPJ di Kalangan Notaris

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menunjukkan tajinya dalam menjaga integritas profesi hukum di daerah. Langkah ini diwujudkan lewat gelaran Audit Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Tahun 2026 yang menyasar sejumlah notaris di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya pada Rabu (4/11).

Agenda strategis yang dimotori oleh Divisi Pelayanan Hukum ini bertujuan mengawal kedisiplinan para notaris terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku. Audit lapangan ini sekaligus menjadi bentuk tindak lanjut konkret dari hasil pengisian kuesioner pengawasan yang sebelumnya telah disebar ke berbagai kantor kenotariatan.

Dalam praktiknya, tim pengawas turun gunung mengunjungi ruang kerja para notaris secara langsung guna memastikan kepatuhan administrasi. Proses evaluasi ini dijalankan secara sistematis melalui tahapan Entry Meeting, inspeksi dokumen fisik dan kondisi lapangan, hingga ditutup dengan sesi Exit Meeting.

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Sasaran inspeksi tim mencakup ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kedisiplinan pengisian formulir Customer Due Diligence (CDD). Petugas juga membedah cara identifikasi Beneficial Owner (pemilik manfaat), kelengkapan struktur kelembagaan, hingga kecermatan notaris dalam memetakan profil risiko setiap transaksi pelanggannya.

Tidak melulu berfokus pada urusan administratif, tim audit juga membuka ruang diskusi teknis dari hati ke hati bersama para notaris. Tujuannya adalah memetakan kendala nyata di lapangan, terutama terkait kepekaan mereka dalam memitigasi transaksi klien yang terindikasi berisiko tinggi.

Advertisement Lewat dialog tersebut, pemerintah mengingatkan bahwa penerapan PMPJ dan instrumen CDD sejatinya adalah perisai hukum bagi notaris itu sendiri dalam menunaikan amanat profesi. Kepatuhan memverifikasi klien merupakan garda terdepan untuk membendung ancaman kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Merespons kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa audit kepatuhan adalah instrumen utama untuk mendongkrak profesionalisme notaris. Ia memandang para pejabat pembuat akta ini sebagai pihak pelapor yang sangat vital dalam skema pencegahan ragam kejahatan finansial di Indonesia.

Menurut Jonny, langkah pengawasan yang ketat harus selalu dikawal dengan pembinaan yang humanis dan berkelanjutan. Pendekatan terukur ini diharapkan mampu membuat notaris tidak sekadar hafal aturan di atas kertas, melainkan disiplin mengaplikasikannya demi melindungi ekosistem layanan hukum masyarakat.

Sebagai langkah proaktif pasca-audit, Kanwil Kemenkum Kalbar bersiap memfasilitasi pembinaan lanjutan dengan menyediakan acuan SOP PMPJ dan contoh formulir CDD bagi notaris. Seluruh temuan dari lapangan ini nantinya akan diramu menjadi laporan komprehensif untuk disetorkan langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.