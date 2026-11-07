Dua Tahun Vakum, Pabrik PT MAS di Sanggau Kembali Beroperasi, Petani Sawit Dapat Kemudahan

PONTIANAK POST – Setelah dua tahun berhenti beroperasi, pabrik kelapa sawit PT Mitra Austral Sejahtera (MAS) di Desa Rahayu, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, kembali menjalankan aktivitas produksi. Beroperasinya kembali perusahaan tersebut diharapkan memudahkan petani sawit di sekitar wilayah operasional memasarkan hasil perkebunannya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan, kembali beroperasinya PT MAS diharapkan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani sawit.

Hal itu disampaikannya saat meresmikan kembali operasional pabrik PT MAS, Kamis (5/11). Peresmian ditandai dengan ritual adat pecah kendi dan pelepasan truk Crude Palm Oil (CPO) perdana.

“Selamat atas beroperasinya kembali PT MAS. Kita berharap aktivitas perusahaan ini memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia, Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau. Masyarakat juga tidak lagi kesulitan menjual hasil kebunnya, baik kebun mandiri maupun plasma,” kata Krisantus.

Menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari manfaat ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitarnya.

Advertisement “Prinsip yang selalu saya sampaikan kepada investor adalah investasi ditukar dengan kesejahteraan. Bukan hanya investornya yang untung, tetapi masyarakat di sekitarnya juga harus sejahtera. Itulah tujuan investasi yang berhasil,” tegasnya.

Krisantus meminta manajemen PT MAS membangun hubungan baik dengan masyarakat setempat, termasuk menghormati kearifan lokal dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini terutama berkaitan dengan potensi konflik lahan yang dapat mengganggu hubungan perusahaan dan masyarakat.

Dia juga mengingatkan perusahaan agar memenuhi seluruh kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Menurutnya, tenaga kerja lokal perlu diberi kesempatan mengisi posisi pekerjaan sesuai kompetensi dan latar belakang pendidikan.

“Di Sanggau ini banyak anak sarjana pertanian yang bekerja memegang dodos. Kita ingin the right man on the right place. Mereka sudah menempuh pendidikan tinggi, tentu harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan menduduki posisi sesuai kompetensinya,” ungkapnya.

Selain ketenagakerjaan, Krisantus meminta perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program yang memberikan manfaat jangka panjang. Salah satu kebutuhan yang disorot adalah perbaikan tiga ruang kelas sekolah dasar di kawasan Modah.