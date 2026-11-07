Satarudin Minta DLH Pontianak Rutin Cek Pengelolaan Limbah Rumah Makan dan Restoran

PONTIANAK POST - Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak melakukan pengecekan secara berkala terhadap pengelolaan limbah usaha rumah makan, kafe, dan restoran.

Menurutnya, pertumbuhan usaha kuliner di Kota Pontianak yang semakin pesat perlu diimbangi dengan pengawasan terhadap tata kelola limbah yang dihasilkan. Hal ini penting agar perkembangan sektor usaha tersebut tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari.

Ia menilai, salah satu yang perlu menjadi perhatian utama adalah pengelolaan limbah cair. Sebab, aktivitas rumah makan dan restoran menghasilkan limbah dari kegiatan operasional sehari-hari yang apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari lingkungan.

“Usaha kuliner kita terus tumbuh. Karena itu, pengawasan terhadap pengelolaan limbahnya juga harus ditingkatkan, terutama limbah cair. Jangan sampai pertumbuhan usaha justru menimbulkan persoalan lingkungan,” ujarnya Jumat (6/11).

Satarudin juga mendorong agar ke depan setiap pelaku usaha secara bertahap memiliki sistem pengolahan limbah skala kecil di tempat masing-masing. Dengan begitu, limbah yang dihasilkan tidak langsung dibuang begitu saja, tetapi dapat diolah terlebih dahulu sehingga lebih aman bagi lingkungan.

Advertisement Bahkan, menurutnya, limbah tertentu yang berasal dari bahan-bahan organik memiliki potensi untuk diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat, salah satunya pupuk.

“Secara perlahan kita dorong setiap pelaku usaha memiliki pengelolaan limbah sendiri, meskipun dalam skala kecil. Limbah organik yang dihasilkan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali, sehingga tidak semuanya berakhir menjadi sampah,” jelasnya.