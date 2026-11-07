Polda Kalbar Ingatkan 5 Modus Penipuan Keuangan Digital, Investasi Bodong hingga Love Scam

PONTIANAK POST – Modus penipuan keuangan dan investasi digital semakin beragam. Kemudahan transaksi melalui platform digital kini turut dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat. Mulai dari investasi bodong, robot trading palsu, pencurian data pribadi, hingga penipuan berkedok hubungan asmara.

Berbagai modus tersebut perlu diwaspadai seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Pelaku biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, bahkan menjanjikan investasi tanpa risiko untuk menarik minat calon korban.

Salah satu modus yang kerap digunakan adalah investasi bodong dengan skema Ponzi dan piramida. Dalam praktiknya, keuntungan yang diterima anggota lama bersumber dari dana anggota baru yang direkrut. Skema ini berpotensi runtuh ketika tidak ada lagi anggota baru yang bergabung.

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Masyarakat juga perlu mewaspadai robot trading palsu yang menawarkan keuntungan secara otomatis dengan iming-iming hasil tinggi tanpa risiko. Tawaran semacam ini kerap dimanfaatkan pelaku untuk meyakinkan calon korban agar menyetorkan dana.

Modus lainnya adalah phising, dan social engineering. Pelaku menyamar sebagai petugas bank atau instansi resmi untuk mendapatkan informasi rahasia korban, seperti PIN, kata sandi, hingga kode One-Time Password (OTP). Data tersebut kemudian dapat disalahgunakan untuk mengakses rekening maupun layanan keuangan milik korban.

Advertisement Selain itu, pinjaman online ilegal juga menjadi salah satu modus yang harus diwaspadai. Layanan tersebut biasanya menawarkan kemudahan pencairan dana, tetapi disertai bunga dan biaya tidak wajar yang dapat merugikan peminjam.

Penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam juga tidak kalah berbahaya. Pelaku membangun kedekatan emosional dengan korban melalui komunikasi digital, kemudian berujung pada permintaan uang atau ajakan berinvestasi melalui platform palsu.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati, dan tidak mudah tergiur tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat.

“Pastikan legalitas perusahaan atau platform sebelum berinvestasi. Jangan terburu-buru mentransfer uang dan jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, maupun kode OTP kepada siapa pun,” imbaunya.

Dia mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam setiap transaksi keuangan digital. Masyarakat juga diminta tidak sembarangan mengeklik tautan mencurigakan serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyerahkan uang maupun data pribadi.