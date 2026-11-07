Natal hingga Idulfitri 2027, Akademisi Untan Ingatkan Ancaman Kenaikan Harga Bahan Pokok

PONTIANAK POST - Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Barat perlu bersiap menghadapi potensi tekanan inflasi menjelang empat momentum besar yang berlangsung berurutan, yakni Natal 2026, Tahun Baru 2027, Tahun Baru Imlek 2027, dan Idulfitri 2027.

Peningkatan permintaan kebutuhan pokok pada periode tersebut berpotensi memicu kenaikan harga dan mengurangi daya beli masyarakat.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Andy Kurniawan Bong, mengingatkan pemerintah daerah agar menyiapkan langkah pengendalian inflasi sejak dini. Sementara masyarakat perlu memperkuat ketahanan keuangan rumah tangga agar pengeluaran selama rangkaian hari besar tersebut tidak membebani kondisi ekonomi keluarga.

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“Pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah karena momentum empat hari besar berurutan biasanya diikuti dengan lonjakan permintaan bahan pokok yang berpotensi menyebabkan kenaikan harga komoditas di pasar. Stabilitas harga penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Andy Jumat (5/11) di Pontianak.

Peringatan tersebut sejalan dengan perkembangan harga di Kalimantan Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 4,17 persen. Angka itu melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi 1 persen.

Advertisement Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalbar juga meningkat dari 108,24 pada Oktober 2025 menjadi 112,75 pada Oktober 2026. Sementara inflasi tahun kalender atau year-to-date (y-to-d) mencapai 3,63 persen.

Andy menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 2,35 persen. Kenaikan harga cabai rawit dan beras menjadi pendorong utama pada kelompok tersebut.

Selain itu, kelompok transportasi memberikan andil 0,73 persen yang didorong kenaikan tarif angkutan udara. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang 0,20 persen. Kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga juga menjadi komoditas yang perlu diperhatikan.

“IHK naik artinya terjadi peningkatan rata-rata harga dari barang dan jasa kebutuhan konsumsi rumah tangga, seperti makanan, transportasi, perumahan, dan kesehatan, dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Menurut Andy, kenaikan harga akan berdampak terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama apabila tidak diikuti peningkatan pendapatan.