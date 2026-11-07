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Metropolis

Antisipasi Pohon Tumbang, Rino Pandriya Minta Pemkot Pontianak Rutin Periksa Pohon Besar

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Penulis: Mirza Ahmad Muin
DPRD Kota Pontianak, Rino Pandriya.
DPRD Kota Pontianak, Rino Pandriya.

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PONTIANAK POST - Anggota DPRD Kota Pontianak, Rino Pandriya, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui dinas terkait meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi pohon tumbang, terutama saat hujan deras disertai angin kencang.

“Kondisi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dan angin kencang berpotensi menyebabkan pohon tumbang dan membahayakan keselamatan masyarakat. Karena itu, pemeriksaan serta pemeliharaan pohon-pohon besar yang berada di kawasan permukiman maupun tepi jalan perlu dilakukan secara berkala,” ujar Rino Pandriya, Jumat (6/11).

Ia juga menyoroti keberadaan pohon besar yang akarnya telah menjalar hingga ke badan jalan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian khusus karena pergerakan akar di bawah permukaan dapat mempengaruhi kondisi jalan.

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Rino meminta dinas terkait melakukan intervensi terhadap pohon-pohon dengan kondisi akar seperti itu, melalui pemeriksaan teknis dan penanganan yang tepat agar tidak menimbulkan resiko bagi pengguna jalan maupun lingkungan sekitar.

“Pohon-pohon besar yang akarnya sudah menjalar hingga ke jalan perlu diperiksa. Jangan sampai pergerakan akar di bawah jalan justru menimbulkan kerusakan atau membahayakan masyarakat,” ujarnya.

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Ia berharap Pemkot Pontianak tidak hanya bergerak setelah terjadi pohon tumbang, tetapi melakukan langkah pencegahan sejak dini. Pemetaan pohon yang beresiko, pemangkasan cabang yang rawan patah, hingga penanganan pohon yang dinilai membahayakan perlu menjadi perhatian dinas terkait.

Dia juga berharap kejadian pohon tumbang hingga menimpa kendaraan milik masyarakat dapat dicegah. Caranya, dengan melakukan pemetaan pohon-pohon yang dianggap berpotensi tumbang. Seperti pohon lapuk, kemudian ranting pohon lebat yang berpotensi patah, sudah semestinya dipangkas dan ditebang.

Menurutnya, kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat hujan deras yang disertai angin kencang masih berpotensi terjadi. Dengan langkah antisipasi yang terencana, risiko pohon tumbang dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalkan.(iza)

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Editor : Rafael B. Junior
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