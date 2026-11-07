Tebar Kepedulian, 4 Perusahaan MSI Parna Raya Group Berbagi Kasih dengan Anak Panti Bhakti Luhur

PONTIANAK POST – Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan PT Mitra Andalan Sejahtera (MAS) bersama PT Citra Niaga Perkasa (CNP), PT Temila Agro Abadi (TAA), dan PT Agro Mayam Lestari (AML). Melalui kunjungan tali kasih ke Panti Asuhan Bhakti Luhur di Jalan Wonoyoso 1, Sabtu (7/11/2026).

Kunjungan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjadi wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus yang berada dalam pengasuhan panti asuhan.

Anak-anak Panti Asuhan Bhakti Luhur menikmati makanan bersama-sama.

Advertisement Keempat perusahaan yang berada di bawah naungan PT Marianna Sinergi Investama (MSI) Parna Raya Group itu hadir melalui jajaran manajemen regional dan karyawan perkebunan serta pabrik kelapa sawit. Kedatangan rombongan disambut pengurus yayasan dan para suster yang selama ini mendampingi serta merawat penghuni panti.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Tidak sekadar menyerahkan bantuan, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk membangun kedekatan, menumbuhkan kepedulian, dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat.

Pimpinan Regional Office yang mewakili Direksi (Board of Directors/BOD) MSI Jakarta, Lesman Simbolon, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi manajemen dan seluruh karyawan untuk berbagi kebahagiaan sekaligus menunjukkan perhatian kepada sesama.

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“Kami bersyukur dapat hadir dan berbagi kebahagiaan bersama keluarga besar Panti Asuhan Bhakti Luhur. Melalui kegiatan CSR ini, kami berharap bantuan yang disampaikan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari serta menjadi ungkapan kasih dan perhatian dari manajemen dan seluruh karyawan,” ujar Lesman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus yayasan dan para suster yang telah mendedikasikan diri untuk mendampingi serta merawat anak-anak dan penghuni panti. Menurutnya, kesabaran, ketulusan, dan kepedulian para pengasuh merupakan bentuk nyata pengabdian dalam melayani sesama.

Lesman berharap kehadiran PT MAS, PT CNP, PT TAA, dan PT AML tidak hanya memberikan kontribusi melalui kegiatan usaha, tetapi juga mampu menjadi saluran berkat bagi masyarakat.

“Kami berharap keberadaan perusahaan dapat menjadi saluran berkat dan kepedulian sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat menjadi bekal untuk tumbuh bersama.”harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan manajemen menyerahkan bantuan dan santunan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari penghuni serta menunjang kegiatan pengasuhan di panti. Suasana keakraban pun terjalin melalui interaksi dan kebersamaan antara rombongan perusahaan, para pengasuh, dan penghuni panti.