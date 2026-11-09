BNN Kalbar Ajak Warga Waspadai Aktivitas Mencurigakan di Lingkungan Ruko, Jangan Main Hakim Sendiri

PONTIANAK POST – Upaya mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika membutuhkan kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar, termasuk di kawasan rumah toko (ruko).

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan, sekaligus memahami cara yang tepat dalam menyikapi aktivitas yang dinilai tidak biasa. Kewaspadaan tersebut penting sebagai bagian dari upaya melindungi lingkungan dari potensi penyalahgunaan tempat untuk aktivitas narkotika.

Melalui pesan edukasi bertajuk “Ruko Biasa, Aktivitas Mencurigakan?”, BNN Kalbar mengingatkan bahwa masyarakat perlu mengenali pola aktivitas yang berulang dan tampak tidak wajar dalam konteks lingkungan sekitar.

Advertisement Baca Juga: Kepala BNN RI Ingatkan Peredaran Narkotika Makin Terorganisasi dan Jangkau Perdesaan

Namun, pengamatan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan satu kejadian. Aktivitas yang terlihat berbeda dari kebiasaan belum tentu berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

BNN Kalbar juga menegaskan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan tuduhan. Ruko yang tertutup, rumah yang sepi, ataupun penghuni yang jarang bersosialisasi bukan merupakan bukti adanya laboratorium atau aktivitas narkotika.

Advertisement Karena itu, masyarakat perlu mengenali konteks sebelum menarik kesimpulan. Informasi yang benar-benar diamati harus dibedakan dari dugaan maupun kabar yang belum terverifikasi. Sikap ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, penyebaran informasi keliru, hingga tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Selain itu, faktor keselamatan harus menjadi prioritas. Masyarakat diimbau tidak melakukan tindakan sendiri seperti membuntuti, mengonfrontasi penghuni, mendekati, apalagi memasuki lokasi yang dicurigai untuk melakukan penyelidikan.

Tindakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Penanganan dugaan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika harus diserahkan kepada pihak berwenang yang memiliki kewenangan dan prosedur penanganan.

Apabila menemukan dugaan kuat disertai informasi faktual, masyarakat dapat menyampaikannya kepada kepolisian atau aparat setempat. Pelaporan hendaknya dilakukan melalui jalur yang aman dan bertanggung jawab, tanpa menyebarkan tuduhan maupun identitas pihak yang belum terverifikasi kepada publik.

BNN Kalbar mengajak masyarakat untuk membangun budaya peduli lingkungan yang disertai sikap bijak. Kewaspadaan bukan berarti mencurigai setiap orang atau setiap aktivitas yang tidak biasa, melainkan kemampuan mengenali situasi, memilah informasi, dan mengambil langkah yang tepat.