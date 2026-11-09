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Metropolis

Kemenhaj Kalbar Buka 9 Kuota Petugas Haji Daerah 2027, Pendaftar Sudah Capai 87 Orang

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Penulis: Marsita Riandini
Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar, Kamaludin.
Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar, Kamaludin.

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PONTIANAK POST - Kementerian Haji dan Umrah membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi bagian dari Petugas Haji Daerah (PHD) dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Kamaludin, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalbar mengatakan, untuk wilayah Kalbar menyediakan 9 kuota petugas haji daerah.

"9 orang, sama dengan kuota tahun lalu," ungkapnya Minggu (8/11).

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Periode pendaftaran calon Petugas Haji Daerah pada 5 hingga 10 November 2026. Pelaksanaan ujian Tes CAT (Computer Assisted Test) 14 November 2026.  Untuk pengumuman hasil seleksi pada 16 November 2026. 

"Sampai hari ini (Minggu) yang sudah buat akun pendaftaran 49 orang untuk layanan umum.  PHD Layanan Kesehatan 38.  Total pendaftaran semua 87 orang," ungkapnya.

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Dalam pelaksanaannya, salah satu persyaratan adalah adanya rekomendasi atau usulan resmi dari pimpinan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota). Pembiayaan PHD juga dianggarkan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Kamaludin berharap, seleksi petugas haji daerah ini menghasilkan petugas yang memiliki kapasitas memadai untuk mendampingi jemaah. Sebab, musim haji saat ini masih didominasi jemaah lanjut usia. Petugas haji daerah diharapkan dapat melakukan pelayanan yang maksimal kepada jemaah.

"Karena musim haji 2027 masih banyak  jemaah haji kalbar dalam kategori lanjut usia,"jelasnya.

Ketentuan mengenai bidang layanan, mekanisme seleksi, persyaratan, dan penetapan PHD kata Kamaludin,  diatur dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah.

"Informasi lengkap mengenai persyaratan dan ketentuan dapat diakses melalui: https://short-url.cc/1Bs00+," pungkasnya. (mrd)

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Editor : Rafael B. Junior
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