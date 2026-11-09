Bahasan Cup Badminton Pontianak Jadi Agenda Tahunan Mulai 2027, UMKM Ikut Didorong Tumbuh

PONTIANAK POST - Turnamen Bahasan Cup Badminton direncanakan menjadi agenda tahunan Pemerintah Kota Pontianak mulai 2027. Kegiatan olahraga tersebut akan digelar bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Pontianak.

Rencana itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menutup Bahasan Cup Badminton Tournament 2026 di TCR Stadium, Jalan Reformasi, Jumat (6/11/2026) malam. Ia menilai antusiasme peserta dan masyarakat selama turnamen perdana menjadi alasan untuk melanjutkan kompetisi tersebut pada tahun mendatang.

"Insya Allah, melihat antusiasme masyarakat dan para peserta, mulai tahun 2027 turnamen Bahasan Cup kita tetapkan menjadi agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pontianak. Mudah-mudahan tahun depan lebih meriah lagi dan hadiahnya kita tingkatkan," ungkapnya.

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Bahasan mengapresiasi peserta, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung penyelenggaraan turnamen hingga babak final. Menurutnya, pertandingan berlangsung menarik sejak perebutan juara ketiga dan keempat hingga final untuk menentukan juara pertama dan kedua.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Pontianak, saya sangat mengapresiasi penyelenggaraan turnamen badminton Bahasan Cup yang pertama ini," ujarnya.

Advertisement Ia mengatakan, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mengembangkan bakat dan kemampuan atlet. Melalui pertandingan, peserta dapat menguji keterampilan sekaligus menambah pengalaman berkompetisi.

Bahasan turut memberikan selamat kepada para pemenang dan meminta mereka terus meningkatkan kemampuan. Sementara peserta yang belum meraih juara diharapkan tidak berkecil hati dan menjadikan pengalaman bertanding sebagai bahan evaluasi.

"Saya ucapkan selamat kepada para juara. Semoga prestasi ini terus meningkat. Bagi yang belum menjadi pemenang, jangan berkecil hati. Tetap semangat meningkatkan keterampilan untuk menghadapi Bahasan Cup tahun 2027," pesannya.

Selain mendorong perkembangan olahraga, Bahasan menilai turnamen yang melibatkan masyarakat juga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal. Kehadiran peserta dan penonton dapat membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sekitar lokasi pertandingan.

"Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, kita bisa menghidupkan UMKM, mempererat silaturahmi, sekaligus merajut persaudaraan dan kebersamaan di antara kita," katanya.