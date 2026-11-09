IPM Kalbar 2026 Naik Jadi 72,95, Pontianak Catat Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi

PONTIANAK POST - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat pada 2026 mencapai 72,95 atau meningkat 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 72,09. Kenaikan ini ditopang perbaikan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Muh Saichudin menjelaskan, selama periode 2022–2026, IPM Kalbar rata-rata meningkat 1,12 persen per tahun. Angkanya naik dari 69,71 pada 2022 menjadi 72,95 pada 2026. Badan Pusat Statistik mencatat jika status pembangunan manusia Kalbar pada 2022 masih berada pada kategori sedang. Namun, sejak 2023 hingga 2026, status tersebut meningkat menjadi kategori tinggi.

Pada dimensi kesehatan, umur harapan hidup (UHH) bayi yang lahir pada 2026 mencapai 74,50 tahun. Angka ini meningkat 0,22 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,28 tahun. Selama periode 2022–2026, UHH Kalbar meningkat 1,03 tahun, dari 73,47 tahun menjadi 74,50 tahun.

Advertisement Baca Juga: Kerja 1 Jam dalam Seminggu Sudah Dihitung Bukan Pengangguran, Ini Penjelasan BPS

"Rata-rata pertumbuhannya mencapai 0,35 persen per tahun," kata Saichudin di Pontianak, Kamis (5/11) siang.

Sementara pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia tujuh tahun pada 2026 mencapai 12,95 tahun. Angka tersebut meningkat 0,26 tahun atau 2,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 12,69 tahun.Adapun rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas meningkat dari 8,07 tahun pada 2025 menjadi 8,16 tahun pada 2026. Kenaikannya sebesar 0,09 tahun atau 1,12 persen.

Advertisement Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp11,089 juta pada 2026. Nilai tersebut meningkat Rp400 ribu atau 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,689 juta.

Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, peningkatan IPM juga diikuti perubahan status pembangunan manusia di Kabupaten Landak dan Melawi. Kedua daerah tersebut naik dari kategori sedang menjadi tinggi pada 2026.

IPM Landak mencapai 70,68, sedangkan Melawi sebesar 70,67. Dengan perubahan tersebut, jumlah kabupaten/kota di Kalbar yang masuk kategori pembangunan manusia tinggi menjadi 10 daerah.

Kesepuluh daerah tersebut adalah Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kubu Raya, Ketapang, Sintang, Bengkayang, Mempawah, Sanggau, Landak, dan Melawi. Sementara itu, tiga kabupaten masih berada pada kategori sedang, yakni Kapuas Hulu dengan IPM 69,88, Sekadau 69,70, dan Kayong Utara 68,12. Tidak ada kabupaten/kota di Kalbar yang berada pada kategori pembangunan manusia rendah.

Kota Pontianak menjadi satu-satunya daerah dengan status pembangunan manusia sangat tinggi. IPM ibu kota Kalbar tersebut mencapai 83,56, sekaligus menjadi yang tertinggi di provinsi ini. Sebaliknya, IPM terendah tercatat di Kabupaten Kayong Utara sebesar 68,12.