Panaskan Mesin Politik 2029, Golkar Kalbar Bidik Tambahan Kursi Ketapang dan Kayong Utara

PONTIANAK POST – Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Ichfany, meminta kepengurusan baru Golkar Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2029.

Target tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar di dua kabupaten tersebut. Suyanto terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Ketapang periode 2025–2030 dalam Musda XI, Jumat (6/11). Sementara Abdul Zamad dipercayai kembali menahkodai Golkar Kabupaten Kayong Utara dari hasil Musda pada Sabtu 7 November 2026 lalu di Vila Bukit Paoh, Sukadana.

Ichfany mengatakan, Golkar Ketapang saat ini memiliki sembilan kursi di DPRD kabupaten. Pada Pemilu 2029, kepengurusan baru diminta menambah jumlah kursi sekaligus mempertahankan posisi pimpinan DPRD Ketapang. "Kita ingin ada penambahan kursi. Tidak ada angka minimal, yang penting bertambah dan tetap mempertahankan pucuk pimpinan, yakni Ketua DPRD Ketapang,” kata Ichfany.

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Sementara di Kabupaten Kayong Utara, Golkar saat ini memiliki empat kursi legislatif dan menempati posisi Wakil Ketua DPRD. Ichfany berharap kepengurusan hasil Musda mampu meningkatkan perolehan suara dan kursi pada pemilu mendatang.

Selain target di tingkat kabupaten, Golkar Kalbar juga membidik penambahan kursi DPRD provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) 8 yang meliputi Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Ichfany mengungkapkan, pada periode sebelumnya Dapil 8 menyumbangkan dua kursi untuk Golkar di DPRD Kalbar. Namun, pada periode sekarang perolehan tersebut turun menjadi satu kursi.

Advertisement Karena itu, penguatan konsolidasi di Ketapang dan Kayong Utara diharapkan dapat mendorong peningkatan perolehan kursi Golkar di tingkat provinsi. “Target selanjutnya pada 2029 adalah menambah kursi. Sebelumnya Dapil 8 menyumbang dua kursi, tetapi sekarang hanya satu kursi. Ini yang harus kita perjuangkan kembali,” ujarnya.

Konsolidasi hingga tingkat Desa dan RT/RW

Untuk mencapai target tersebut, Ichfany meminta seluruh pengurus hasil Musda tidak hanya menyusun struktur organisasi, tetapi juga memastikan kerja-kerja kepartaian berjalan hingga tingkat bawah. Konsolidasi diminta dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga lingkungan RT dan RW.

Ia juga mengingatkan anggota legislatif dari Partai Golkar agar semakin dekat dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan warga melalui wakil rakyat.

Menurut Ichfany, kedekatan dengan masyarakat tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pengurus kabupaten. Seluruh struktur partai, termasuk pengurus kecamatan dan desa, harus aktif membangun komunikasi dengan warga.