Sekolah hingga Listrik Jadi Aspirasi Warga Sanggau, DPRD Kalbar Janji Perjuangankan di APBD 2027

PONTIANAK POST – Aspirasi masyarakat Desa Sungai Alai, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau, untuk memiliki sekolah menengah atas (SMA) negeri mulai mendapat perhatian DPRD Kalimantan Barat. Warga bahkan telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung sekolah, tetapi realisasinya masih terkendala anggaran.

Anggota DPRD Kalbar daerah pemilihan Sanggau-Sekadau, Muhammad Jais, mengatakan kebutuhan pembangunan SMA negeri tersebut menjadi salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya.

Menurut Jais, lahan untuk pembangunan sekolah sudah disiapkan masyarakat. Lokasinya juga telah dibersihkan dan diamankan untuk mendukung rencana pembangunan.

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“Lahannya sudah siap, sudah dibersihkan dan diamankan masyarakat. Hanya saja, persoalan pendanaannya belum tersedia,” kata Jais disela-sela kegiatan kedewanan menyerap aspirasi masyarakat belum lama ini.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan sekolah tersebut belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar pada 2026 akibat kebijakan efisiensi. Karena itu, Jais berharap usulan pembangunan SMA negeri di Desa Sungai Alai dapat kembali diperjuangkan dalam perencanaan anggaran 2027.

Advertisement Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di wilayah sekitar. Ia menyebut terdapat empat SMP di kawasan tersebut yang dapat menjadi bagian dari kebutuhan layanan pendidikan lanjutan.

“Karena tahun ini ada efisiensi anggaran di provinsi, kami coba ajukan kembali pada 2027. Mudah-mudahan bisa direalisasikan,” ujarnya.

Jaringan listrik terkendala kawasan hutan

Selain persoalan pendidikan, Jais juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau.

Ia mengungkapkan, terdapat usulan pembangunan jaringan listrik yang sebenarnya telah dikoordinasikan bersama pemerintah desa. Bahkan, persiapan pembangunan tiang listrik disebut telah dilakukan.

Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala karena jalur yang direncanakan melewati sejumlah kawasan dengan status lahan berbeda, yakni hutan lindung, kawasan cagar alam, serta hak guna usaha (HGU) milik perusahaan.