Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Kemenkum Kalbar Pacu Percepatan Kinerja dan Penataan Ruang Kerja

PONTIANAK POST – Memulai awal pekan dengan semangat pembenahan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat menggelar apel pagi rutin di halaman kantor setempat pada Senin (9/11). Agenda kedisiplinan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, guna memompa ritme kerja dan menyelaraskan target seluruh jajaran pegawai.

Barisan apel pagi tersebut tampak dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Lanang Dwi Kurniawan, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Muhayan. Turut berbaris rapi dalam formasi ini para pejabat manajerial dan nonmanajerial, tenaga PPPK, petugas helpdesk, hingga para mahasiswa magang Hub yang tengah menimba ilmu di instansi tersebut.

Dalam arahan pembukanya, Jonny menyoroti pentingnya akurasi laporan kehadiran dari setiap komandan pleton agar lebih informatif dan terukur. Ia menginstruksikan agar setiap barisan merinci jumlah total personel, angka kehadiran, hingga alasan ketidakhadiran pegawai, yang mana aturan ini juga berlaku ketat bagi tenaga PPPK maupun mahasiswa magang Hub.

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Agenda kemudian bergeser pada isu penataan ruang kerja untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi birokrasi. Jonny memandatkan agar proses relokasi ruang kerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) dituntaskan pada hari yang sama, menyusul rencana kepindahan Divisi Pelayanan Hukum dari lantai satu menuju aula lantai dua pada Selasa (10/11).

Proses pemindahan divisi ini tak lepas dari pengerjaan proyek renovasi di sejumlah area vital kantor, termasuk perbaikan area tangga yang berpotensi membatasi akses mobilitas harian. Oleh karena itu, pengaturan jalur mobilitas pegawai dan akses pelayanan hukum akan disesuaikan sementara waktu menggunakan jalur alternatif hingga seluruh pengerjaan fisik ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026 mendatang.

Advertisement Selain pembenahan sarana fisik, Jonny juga menyinggung rencana rotasi internal sebagai strategi penyegaran struktur dan penguatan roda organisasi. Kebijakan mutasi ini diharapkan menjadi angin segar bagi para pegawai untuk melebarkan sayap pengembangan karier mereka, khususnya dalam memperebutkan alokasi pengisian jabatan fungsional.

Di bidang substansi hukum, Kakanwil meminta seluruh elemen institusi untuk menyokong penuh agenda Divisi Pelayanan Hukum terkait Kekayaan Intelektual (KI) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang segera digelar di Kabupaten Sintang. Lebih jauh, ia mendesak percepatan pembentukan regulasi daerah terkait Kekayaan Intelektual di seluruh kabupaten/kota guna merespons instruksi langsung dari Menteri Hukum dan surat resmi Menteri Dalam Negeri.

Beralih ke sektor administrasi dan tata kelola anggaran, Jonny memberikan peringatan tegas terkait tenggat waktu pelaporan capaian output kinerja. Mengingat batas waktu yang tersisa tinggal satu hari dari total tenggat tujuh hari, seluruh pengampu keuangan didesak untuk segera merampungkan proses input data serta membereskan segala kendala sistem yang berpotensi menghambat.

Sebagai penutup apel, Jonny menginstruksikan percepatan penyelesaian dokumen pendukung terkait implementasi reformasi birokrasi di instansinya. Persiapan matang ini sangat dibutuhkan mengingat ia dijadwalkan akan mengikuti tahapan pembelajaran seminar proposal reformasi di Delan pada hari Rabu mendatang.