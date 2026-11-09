Kawal Integritas Layanan Kenotariatan, Kemenkum Kalbar Perkuat Kapasitas MPDN di Jakarta

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mematangkan kompetensi jajarannya dalam mengawal kinerja para notaris di daerah. Komitmen ini dibuktikan lewat partisipasi aktif delegasi mereka pada hari ketiga dan keempat ajang Bimbingan Teknis Pengawas Notaris bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Hotel Gran Melia, Jakarta, 6 hingga 7 November 2026.

Agenda strategis besutan Direktorat Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini sejatinya telah bergulir sejak 4 November lalu dan dihadiri oleh para perwakilan dari seluruh Indonesia. Khusus untuk utusan Kanwil Kemenkum Kalbar, tim yang diberangkatkan terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan AHU, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, serta JFT Bidang Pelayanan AHU.

Memasuki hari ketiga pelaksanaan pada Jumat (6/11), para peserta langsung disuguhkan dengan berbagai materi krusial seputar teknis pengawasan. Sesi pembuka diisi oleh Dr. H. Dhody A.R. Widjadjaatmaja, S.H., Sp.N., yang mengupas tuntas materi seputar Hukum Acara Pemeriksaan terhadap Notaris, lengkap dengan standar pertimbangan hukum dan struktur pengawasannya.

Advertisement Baca Juga: Pimpin Apel Pagi, Kakanwil Kemenkum Kalbar Pacu Percepatan Kinerja dan Penataan Ruang Kerja

Forum kian interaktif saat pemateri dari Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN), Natalia Pandiangan, S.H., M.H., mengambil alih panggung untuk membedah sistem Pemeriksaan Protokol Notaris. Selain menjabarkan mekanisme penyerahan protokol dan aturan cuti notaris, sesi ini juga menjadi wadah curah pendapat terkait ragam dinamika yang kerap menjerat anggota MPDN di lapangan.

Estafet diskusi kemudian dilanjutkan oleh Tim Subdirektorat Profesi Direktorat Perdata yang menyoroti isu krusial terkait Pemberhentian Notaris, Penunjukan Pemegang Protokol, dan Perpanjangan Masa Jabatan. Pemaparan ini dirancang khusus guna menata ulang pengelolaan arsip negara agar kesinambungan layanan kenotariatan tetap terjaga saat masa bakti seorang notaris telah purnatugas.

Advertisement Rangkaian hari ketiga akhirnya ditutup dengan diskusi internal antarpeserta untuk merajut solusi bersama, sebelum seluruh kegiatan bimbingan teknis ini resmi ditutup pada Sabtu (7/11/2026). Gemblengan intensif selama empat hari ini diharapkan mampu mencetak keseragaman persepsi bagi para pengawas dalam menjatuhkan sanksi maupun menelisik protokol para pembuat akta.