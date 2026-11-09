Dalami Pembaruan KUHAP 2025, Kemenkum Kalbar Bedah Aturan Hak Korban hingga Keadilan Restoratif

PONTIANAK POST – Jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali mengasah kompetensi mereka di bidang hukum pidana. Para perumus kebijakan ini turut serta secara virtual dalam Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang digelar melalui platform Zoom Meeting pada Jumat (6/11).

Agenda strategis yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum ini membedah tuntas pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025. Regulasi mutakhir yang berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini dirancang untuk menyelaraskan ritme peradilan dengan paradigma baru yang tertuang dalam KUHP Nasional demi menegakkan kepastian hukum.

Jika disandingkan dengan beleid usang KUHAP Tahun 1981, aturan baru ini membawa sederet revolusi penegakan hukum yang lebih memanusiakan manusia. Transformasi tersebut mencakup penguatan hak korban, perlindungan ekstra bagi kaum perempuan, hingga mandatori pendampingan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas. Di tingkat operasional, sinergi antara penyidik dan jaksa penuntut umum kini dirajut lebih erat sejak fase awal penyidikan guna mencegah penanganan perkara yang berlarut-larut.

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Tidak hanya itu, beleid anyar ini juga memperketat pengawasan terhadap berbagai tindakan upaya paksa yang kerap menuai polemik di masyarakat. Hakim kini memiliki wewenang lebih luas untuk mengawasi praktik penyadapan, pemblokiran aset, hingga keabsahan penetapan status tersangka. Ruang lingkup praperadilan turut diperlebar sehingga korban maupun pelapor kini memiliki legal standing yang tegak untuk menggugat penundaan perkara tanpa alasan sah maupun penyitaan aset yang keliru.

Forum daring ini juga mengupas sejumlah terobosan penyelesaian perkara masa depan, salah satunya adalah mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) yang menyasar tindak kejahatan korporasi. Melalui jalur ini, korporasi yang terjerat kasus dapat mengajukan kesepakatan damai sebelum perkaranya masuk ke meja hijau. Syaratnya, korporasi wajib membayarkan restitusi kepada korban, memperbaiki tata kelola kepatuhan hukum instansinya, serta wajib mendapat pengesahan resmi dari hakim.

Advertisement Terobosan hukum lainnya yang tak kalah revolusioner adalah penerapan mekanisme Plea Bargain yang ditujukan khusus bagi pelaku tindak pidana perorangan. Prosedur ini memungkinkan penyelesaian perkara berlangsung lebih ringkas apabila tersangka bersedia mengajukan pengakuan bersalah secara sukarela. Kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan secara tertulis dan diperiksa langsung oleh hakim tunggal sebagai pijakan utama dalam menjatuhkan vonis.

Selain membedah pengakuan bersalah, para peserta juga mendalami skema Restorative Justice atau keadilan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan psikologis korban, pengembalian barang, dan ganti rugi materiil. Meski mengusung semangat pemulihan, mekanisme ini diharamkan bagi kejahatan luar biasa maupun pelanggaran HAM berat. Tindak pidana seperti korupsi, terorisme, kekerasan seksual, makar, pembunuhan, hingga kejahatan narkotika nonpengguna secara tegas dikecualikan dari jalur damai ini.

Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang bahwa pembaruan ilmu adalah nutrisi wajib bagi para perancangnya dalam menyikapi dinamika peradilan nasional. Ia menaruh harapan besar agar materi perombakan hukum pidana ini bisa menjadi instrumen analisis yang tajam saat timnya menyusun maupun mengharmonisasi regulasi di level daerah.