Tak Perlu Tunggu Sidang Beres, Motor Curian di Kini Bisa Langsung Dibawa Pulang Korban

PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) mulai menerapkan kebijakan titip rawat barang bukti hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Melalui kebijakan baru ini, kendaraan hasil sitaan dapat dikembalikan sementara kepada korban untuk digunakan kembali tanpa harus menunggu proses hukum hingga persidangan selesai.

Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi korban pencurian kendaraan bermotor. Sebab, selama ini kendaraan yang berhasil ditemukan, dan disita penyidik harus menjalani proses hukum sebagai barang bukti. Akibatnya, pemilik perlu menunggu hingga proses persidangan selesai sebelum kendaraannya dapat kembali digunakan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Kalbar, AKBP Siswo Dwi Nugroho mengatakan, kebijakan titip rawat barang bukti merupakan tindak lanjut atas atensi pimpinan Polri sekaligus bentuk pelayanan kepada masyarakat.

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"Daripada kendaraan tersebut berada di tempat penyimpanan, dan berpotensi rusak, lebih baik sementara kami kembalikan melalui mekanisme titip rawat kepada para korban. Harapan kami, kendaraan itu bisa dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya," ujarnya saat konferensi pers di Mapolda Kalbar, Senin (9/11).

Siswo menjelaskan, korban yang kendaraannya berhasil ditemukan dapat langsung berkoordinasi dengan penyidik di Polres setempat untuk mengurus proses titip rawat. Pengembalian kendaraan ini tidak dikenakan biaya.

Advertisement Meski kendaraan sudah kembali ke tangan pemilik, proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan hingga persidangan. Apabila kendaraan diperlukan sebagai barang bukti di pengadilan, korban akan diminta menghadirkannya kembali sesuai kebutuhan proses hukum.

"Kalau dalam proses persidangan dibutuhkan, kami akan mengonfirmasi kembali kepada pemilik agar barang bukti yang sudah dititip rawatkan dapat dihadirkan. Untuk keperluan persidangan, paling banyak sekitar dua hari. Setelah itu, kendaraan dapat dititiprawatkan kembali kepada korban," jelasnya.

Dia menyebutkan, penerapan kebijakan ini merupakan bagian dari arahan pimpinan Polri yang dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia. Sejumlah daerah juga telah mulai menerapkannya.

Salah seorang korban, Ernawati, warga TPI, Kota Pontianak, mengaku bersyukur sepeda motor miliknya yang hilang sejak 22 Agustus 2025 berhasil ditemukan, dan dikembalikan. Kendaraan tersebut sebelumnya sempat hilang saat digunakan oleh anaknya.

"Terima kasih kepada pihak Polda karena sudah menemukan, dan mengembalikan motor saya. Terima kasih banyak," ungkapnya.