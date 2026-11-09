Kemenkum Kalbar Harmonisasikan Raperbup Sintang tentang Tata Kelola Aspirasi Masyarakat

PONTIANAK POST – Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif dan responsif terus didorong oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Langkah konkret ini tecermin dari penyelenggaraan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Tata Kelola Aspirasi Masyarakat pada Jumat (6/11).

Agenda strategis demi menjaring aspirasi publik ini dilangsungkan secara komprehensif di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar. Jalannya rapat sinkronisasi regulasi tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan.

Diskusi antarlini ini turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang Bunjamin beserta jajaran, perwakilan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sintang, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, hingga Tim Kerja Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar. Dalam sambutan Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, yang dibacakan oleh Lanang, ditekankan bahwa tata kelola aspirasi harus bermuara pada birokrasi yang akuntabel.

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Oleh karena itu, draf regulasi tersebut wajib memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pengaduan masyarakat di lapangan. Aturan ini juga harus mempertegas batas wewenang antara DPRD dan pemerintah daerah, serta menjamin pelindungan data pribadi warga di tengah masifnya digitalisasi.

Menyambung arahan tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang, Bunjamin, memaparkan urgensi penyediaan ruang aman bagi masyarakat untuk menyalurkan saran maupun kritik. Ia menyebutkan bahwa pihaknya saat ini telah memfasilitasi aduan publik secara elektronik melalui inovasi website SAPA DPRD. Melalui payung hukum yang jelas, seluruh masukan warga diharapkan dapat dikelola secara tertib, terkoordinasi, dan bermuara pada tindak lanjut yang terukur.

Advertisement Selama proses pembahasan berlangsung, tim perumus melakukan pembedahan mendalam guna menyempurnakan berbagai substansi krusial di dalam draf peraturan bupati tersebut. Beberapa poin revisi mencakup penyesuaian landasan hukum, kejelasan definisi masyarakat, hingga skema penyaringan aduan mulai dari tahap penerimaan, verifikasi, klasifikasi, hingga penerusan ke pihak terkait.

Forum ini juga menyoroti pentingnya pembagian tugas perangkat daerah, keamanan siber sistem elektronik, dan koordinasi lintas lembaga agar regulasi tidak berbenturan. Sebagai langkah tindak lanjut, draf regulasi ini harus segera direvisi agar tidak memasuki ranah kewenangan internal anggota dewan.

Mekanisme penyerapan aspirasi oleh para wakil rakyat sejatinya akan diatur tersendiri melalui Tata Tertib DPRD, sehingga peraturan bupati ini hanya akan berfokus pada ranah tindak lanjut oleh pemerintah daerah. Di samping itu, integrasi website SAPA DPRD sebagai wadah elektronik resmi harus diakomodasi dengan jaminan ketat atas keamanan data penggunanya.