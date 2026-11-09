Polda Kalbar Ungkap TPPO Modus Pengantin Pesanan ke China, Dua Perempuan Ditahan

Barang bukti kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperlihatkan saat rilis di Mapolda Kalimantan Barat, Senin (9/11/2026). (Antara)

PONTIANAK POST - Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalimantan Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan ke China. Dalam kasus ini, polisi menetapkan dua perempuan berinisial L (42) dan LKS (36) sebagai tersangka.

Advertisement Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani mengatakan, kedua tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalbar.

"Personel Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan perdagangan orang berupa pengantin pesanan, kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan dua orang perempuan yang diduga sebagai pelaku," kata Rusdiani dalam keterangan pers di Pontianak, Senin (9/11).

Advertisement Berawal dari Rencana Keberangkatan ke China

Rusdiani menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi mengenai rencana keberangkatan seorang perempuan bersama orang tuanya ke China.

Perempuan tersebut dijadwalkan menikah dengan warga negara asing asal negara tersebut.

Pada Selasa (20/10), korban bersama orang tuanya menginap di Hotel Home Inn, Jalan Hijas Gajahmada, Pontianak. Mereka dijadwalkan berangkat ke China pada keesokan harinya.

Petugas kemudian membuntuti kendaraan yang diduga membawa korban dari hotel menuju Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, pada Rabu (21/10).

Setibanya di bandara, petugas melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, polisi memperoleh keterangan bahwa korban akan diberangkatkan ke China untuk menikah dengan warga negara setempat.

Korban kemudian dibawa ke Mapolda Kalbar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari pengembangan penyelidikan, polisi mengamankan dua perempuan yang diduga berperan sebagai makcomblang atau perantara dalam proses pernikahan tersebut.

Polisi Sita Dokumen Perjalanan dan Uang Yuan

Dalam modus yang diungkap, calon pengantin dibawa ke China untuk dinikahkan dengan warga negara setempat.

Sebelum keberangkatan, korban disebut telah menjalani pertunangan dengan pemberian cincin, gelang emas, serta uang mahar sebesar Rp30 juta.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain tiga unit telepon genggam, salinan paspor dan visa China, cincin dan gelang emas, serta dokumen kependudukan.

Petugas juga mengamankan tiket penerbangan rute Pontianak-Jakarta dan Jakarta-Xiamen, dokumen pemesanan penginapan di China, uang tunai sebesar 4.107 yuan, serta kartu kedatangan atas nama seseorang dengan tujuan Xiamen, China.