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Metropolis

Pontianak Peringkat 15 Nasional di Global Cities Index 2026, Penilaian Aspek Lingkungan Jadi Sorotan

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Penulis: Uray Ronald

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Penampakan salah satu sudut Kota Pontianak dilihat dari udara, (Pemkot Pontianak)
Penampakan salah satu sudut Kota Pontianak dilihat dari udara, (Pemkot Pontianak)

 

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PONTIANAK POST - Kota Pontianak menempati peringkat ke-15 nasional dan posisi ke-509 dunia dalam Global Cities Index 2026 yang dirilis Oxford Economics. Pemeringkatan kota-kota dunia ini menggunakan lima indikator, yakni ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, posisi tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan Pontianak dalam perspektif perkotaan global.

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Hasil pemeringkatan juga dapat menjadi referensi untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi aspek pembangunan yang masih perlu ditingkatkan.

"Ini menjadi kabar baik sekaligus bahan evaluasi bagi kita. Pontianak masuk pemetaan kota dunia yang dinilai melalui berbagai indikator. Artinya, perkembangan kota kita juga dapat dilihat dan dibandingkan menggunakan perspektif global," ujarnya, Senin (9/11/2026).

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Lingkungan Jadi Salah Satu Aspek dengan Capaian Tertinggi

Global Cities Index menggunakan lima kategori penilaian, yaitu Economics, Human Capital, Quality of Life, Environment, dan Governance.

Kelima kategori tersebut mengukur berbagai aspek, mulai dari kekuatan ekonomi dan produktivitas tenaga kerja hingga kualitas lingkungan serta efektivitas kelembagaan.

Dalam laporan tersebut, aspek lingkungan tercatat menjadi salah satu dimensi dengan capaian tertinggi Pontianak.

Menurut Edi, hasil pemeringkatan ini menjadi dorongan bagi pemerintah kota untuk melanjutkan program pembangunan di berbagai sektor.

Pada sektor ekonomi, Pemkot Pontianak terus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, perluasan transaksi digital menggunakan QRIS, serta pengendalian inflasi.

Sementara itu, pada bidang kualitas hidup dan lingkungan, pemerintah mendorong penataan infrastruktur perkotaan, peningkatan kualitas ruang publik, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

Penanganan persoalan sampah dan peningkatan kualitas sanitasi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan yang terus diperkuat.

"Setiap indikator memiliki tantangan tersendiri. Kita masih perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini menjadi pekerjaan bersama yang harus terus kita dorong," ungkapnya.

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Genangan dan Persampahan Masih Jadi Tantangan

Edi menegaskan, posisi Pontianak dalam pemeringkatan global tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Sejumlah persoalan perkotaan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Persoalan tersebut meliputi genangan, pengelolaan sampah, kualitas udara, hingga ketahanan terhadap perubahan iklim.

Dia berharap capaian dalam Global Cities Index 2026 dapat memotivasi seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan mengembangkan Pontianak.

Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat memiliki peran dalam membangun kota yang semakin produktif, nyaman, dan berkelanjutan.

"Pengakuan melalui indeks global ini harus kita maknai sebagai cermin sekaligus motivasi. Kita ingin perkembangan Pontianak dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kota ini harus terus tumbuh, semakin tangguh, dan tetap bersahabat," tutupnya.*

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Editor : Uray Ronald
Sumber : Pemkot Pontianak
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