ATR/BPN Tertibkan 11 Korporasi Terlibat Karhutla, Sejumlah HGU di Kalbar Dicabut

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU, di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (09/11/2026). (ATRBPN)

PONTIANAK POST - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan 11 korporasi yang terindikasi terlibat pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Advertisement Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruhnya atau sebagian hingga tidak diperpanjang dan tidak diterbitkan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap 11 perusahaan berbasis HGU.

"Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura," ujar Nusron.

Advertisement Ia menyampaikan hal ini dalam Konferensi Pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dibagi menjadi lima kelompok. Setiap kelompok memiliki bentuk penanganan berbeda sesuai hasil pemeriksaan dan kondisi masing-masing HGU.

Tiga Perusahaan Masuk Kategori Pencabutan HGU Seluruhnya

Kelompok pertama terdiri atas perusahaan yang HGU-nya akan dicabut seluruhnya. Ketiganya adalah PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, serta PT RKA di Kabupaten Melawi dan PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Luas HGU PT MIB mencapai 4.000 hektare. Sementara PT RKA memiliki HGU seluas 11.558,11 hektare dan PT SKM memiliki dua bidang HGU masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Pertimbangan pencabutan meliputi kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua mencakup HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Ketentuan ini berlaku terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Menurut Nusron, hak atas tanah tersebut telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang. Pertimbangannya antara lain ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran berulang.

Tiga Perusahaan Tidak Diberi HGU

Kelompok ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang HGU-nya belum terbit dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Nusron memutuskan tidak memberikan HGU kepada ketiga perusahaan tersebut. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunannya.

Sementara itu, kelompok keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare.

Pertimbangan penanganan tersebut adalah luas lahan terbakar tidak lebih dari 50 persen dan terdapat ketidaksesuaian sarana dan prasarana.

Tiga HGU Masih Dalam Pendalaman

Kelompok kelima terdiri atas tiga perusahaan yang pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Ketiganya adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare, PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.

Pendalaman dilakukan untuk memperoleh data yang valid sebagai dasar penentuan keputusan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.

Keputusan Pencabutan HGU Mengacu Regulasi

Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penanganan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.

Selain itu, penindakan juga mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.

Proses penanganan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyiapan rekomendasi penyelesaian kasus.

"Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera," ungkap Nusron.