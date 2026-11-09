Polda Kalbar Bongkar Sindikat Agen PMI Ilegal ke Malaysia, Pelaku Ditangkap di Rumah Makan

PONTIANAK POST - Polda Kalimantan Barat membongkar praktik pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural ke Malaysia. Seorang pria berinisial HB ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap di Rumah Makan Citra Rasa, Jalan Adi Sucipto KM 12, Senin (9/11).

Dari tangan tersangka, polisi menyita empat lembar fotokopi paspor, satu unit mobil minibus, dan kunci kendaraan yang diduga kuat digunakan untuk memfasilitasi operasional perekrutan. Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar, Kombes Pol Rusdiani, mengungkapkan bahwa HB berperan vital sebagai perantara penjemputan, pengatur keberangkatan, hingga penghubung antara korban dan pihak penerima di Malaysia.

Advertisement "HB ini perantara. Dia yang menjemput, memberangkatkan, dan mempertemukan calon pekerja dengan pihak di Malaysia. Kasus ini masih terus kami kembangkan untuk menelusuri jaringan penerima di negeri jiran," ujar Rusdiani dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar.

Kasus ini menegaskan kembali kerentanan Kalbar sebagai daerah transit perekrutan pekerja migran ilegal, baik bagi warga lokal maupun pendatang dari luar provinsi. Rusdiani menjelaskan, tawaran pekerjaan yang didominasi sektor perkebunan kelapa sawit ini kerap berawal dari modus hubungan keluarga atau kerabat.

Pekerja yang sudah berada di Malaysia mengajak saudaranya untuk menyusul. Pola personal ini kerap membuat korban mengabaikan prosedur legal. Padahal, keberangkatan nonprosedural sangat berisiko memicu masalah hukum di negara tujuan, ketidakpastian upah, hingga ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Advertisement Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menegaskan komitmen kepolisian dalam memberantas penempatan PMI ilegal dan TPPO melalui penegakan hukum ketat serta koordinasi lintas instansi.