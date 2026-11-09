Kota Terbaik: Pontianak Peringkat ke-15 Nasional dan ke-509

PONTIANAK POST - Kota Pontianak menempati peringkat ke-15 nasional dan ke-509 dunia dalam Global Cities Index 2026 yang dirilis Oxford Economics. Pemeringkatan ini menilai kota-kota dunia berdasarkan lima indikator, yakni ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut menjadi gambaran posisi Pontianak dalam perkembangan perkotaan global sekaligus bahan evaluasi pembangunan.

Advertisement "Ini menjadi kabar baik sekaligus bahan evaluasi bagi kita. Pontianak masuk pemetaan kota dunia yang dinilai melalui berbagai indikator. Artinya, perkembangan kota kita juga dapat dilihat dan dibandingkan menggunakan perspektif global," ujarnya, Senin (9/11).

Dalam laporan tersebut, aspek lingkungan menjadi salah satu dimensi dengan capaian tertinggi Pontianak. Sementara lima kategori penilaian mencakup kekuatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, kehidupan masyarakat, kondisi lingkungan, dan efektivitas tata kelola.

Edi mengatakan, pemerintah kota terus mendorong penguatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, perluasan transaksi digital menggunakan QRIS, dan pengendalian inflasi. Pembangunan juga diarahkan pada penataan infrastruktur, peningkatan ruang publik, revitalisasi pasar tradisional, serta pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Advertisement "Setiap indikator memiliki tantangan tersendiri. Kita masih perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat ekonomi, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini menjadi pekerjaan bersama yang harus terus kita dorong," katanya.

Dia mengingatkan, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Persoalan genangan, sampah, kualitas udara, dan ketahanan terhadap perubahan iklim masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Edi berharap pemeringkatan ini memotivasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun Pontianak yang produktif, nyaman, dan berkelanjutan.