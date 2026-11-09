WALHI Kalbar Soroti Krisis Asap dan Banjir, Desak Keadilan Iklim di Turkiye

PONTIANAK POST – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat bersama sejumlah organisasi jaringan menggelar aksi diam di kawasan Car Free Day (CFD), Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Minggu (8/11). Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, mereka mendesak pemerintah menghentikan eksploitasi lingkungan dan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas kebijakan iklim.

Aksi tersebut membawa pesan nasional Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now atau mendahulukan kehidupan daripada keuntungan serta mengakui hak masyarakat sekarang. Pesan itu diperkuat dengan seruan daerah, “Hentikan Eksploitasi, Lindungi Ruang Hidup Masyarakat”.

Advertisement Peserta aksi berasal dari WALHI Kalbar, anggota lembaga dan individu, serta jaringan yang terdiri atas Pusat Dayakologi, Tim Cegah Api Greenpeace, Mapala Enggang Gading, Mapa Polnep, GMPA Cagar Gaspasi, dan Paramedis Jalanan.

Mereka berdiri diam di tengah aktivitas warga dengan membawa poster, spanduk, dan kostum yang menggambarkan dampak kabut asap serta banjir. Aksi serupa juga digelar jaringan WALHI di berbagai daerah.

Pemilihan kawasan CFD Pontianak bukan tanpa alasan. Ruang publik yang biasanya ramai dengan aktivitas olahraga dan rekreasi warga itu sempat ditutup hampir dua bulan akibat kabut asap. CFD baru kembali dibuka pada 4 Oktober 2026, ketika Pontianak masih menghadapi dampak asap kebakaran hutan dan lahan.

Advertisement Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu sorotan utama WALHI Kalbar. Berdasarkan analisis citra satelit Nusantara Atlas, luas indikatif lahan terdampak kebakaran di Kalbar sepanjang Januari–September 2026 mencapai 278.172 hektare. Angka tersebut merupakan yang tertinggi kedua di Indonesia.

Ancaman lingkungan di Kalbar tidak hanya berupa karhutla. Data BPBD mencatat banjir hingga Desember 2025 berdampak terhadap 450.386 jiwa. Rangkaian bencana tersebut memperlihatkan besarnya risiko yang dihadapi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan akibat asap hingga kerusakan permukiman dan aktivitas ekonomi akibat banjir.

WALHI Kalbar menilai persoalan ekologis itu tidak bisa dilepaskan dari tata kelola perizinan dan aktivitas industri ekstraktif. Berdasarkan catatan organisasi tersebut, sekitar 3,9 juta hektare wilayah Kalbar dikuasai 368 perusahaan perkebunan sawit. Sementara itu, terdapat 737 izin tambang dengan luas mencapai 4,4 juta hektare, ratusan di antaranya berada di kawasan gambut.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalbar Sri Hartini mengatakan, kebakaran dan banjir yang terus berulang tidak seharusnya dianggap sebagai bencana alam semata. Menurut dia, aktivitas industri di kawasan konsesi perlu dievaluasi, termasuk penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.