Sejumlah Perusahaan di Tujuh Kabupaten Kalbar Terancam Kehilangan HGU: Berikut Daftarnya

PONTIANAK POST – Sebelas perusahaan perkebunan masuk dalam penertiban hak guna usaha (HGU) terkait dugaan pelanggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari jumlah tersebut, delapan perusahaan berada di Kalimantan Barat dan tersebar di sejumlah kabupaten, mulai dari Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Landak, hingga Kapuas Hulu.

Penertiban dilakukan melalui beberapa skema. Ada perusahaan yang direkomendasikan untuk pencabutan HGU seluruhnya, pencabutan sebagian, tidak diperpanjang, hingga tidak diberikan HGU atau izin usaha perkebunan. Tiga perusahaan lainnya masih dalam pendalaman.

Advertisement Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, rekomendasi penertiban terhadap sebelas perusahaan tersebut berasal dari hasil penelusuran kementeriannya dan rekomendasi Bareskrim Polri.

“Sebelas perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11).

Di Kalbar, tiga perusahaan masuk kategori pencabutan HGU seluruhnya. Yakni PT RKA dengan luas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang.

Advertisement Satu perusahaan lainnya, PT MIB, berada di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas HGU 4.000 hektare.

Selain pencabutan, penertiban juga menyasar perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir. Eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, misalnya, dipastikan tidak diperpanjang dan akan diambil alih negara.

Pemerintah juga tidak akan menerbitkan HGU dan/atau izin usaha perkebunan untuk tiga perusahaan di Kalbar. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, pencabutan sebagian HGU diberlakukan terhadap PT SAE di Kabupaten Landak. Luas HGU yang menjadi objek penertiban mencapai 1.510,2639 hektare.