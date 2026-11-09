Bawa 10 Kg Sabu, Empat Pemuda Tanggung asal Pontianak Ditangkap

PONTIANAK POST – Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan dugaan pengiriman 10 kilogram sabu dari Pontianak, Kalimantan Barat, menuju Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. Empat pemuda asal Pontianak diamankan dalam penindakan di Kota Sampit, Kamis (5/11).

Pengungkapan ini kembali menyoroti jalur distribusi narkotika lintas provinsi dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pada Agustus 2026, aparat di Kabupaten Lamandau mengungkap dua kasus pengiriman sabu dari Pontianak menuju Sampit dengan total barang bukti 5,18 kilogram.

Advertisement Kepala BNNK Kotim AKBP M Fadli mengatakan, pengungkapan kasus terbaru berawal dari laporan masyarakat mengenai rencana pengiriman narkotika dari Pontianak ke Sampit.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan BNNK Kotim melakukan penyelidikan hingga mengidentifikasi aktivitas para terduga pelaku di Jalan Patih Rumbi Barat, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

“Setelah melakukan penyelidikan, kami berhasil mengamankan terduga pelaku,” kata Fadli dikutip dari Radar Sampit (kelompok Pontianak Post).

Advertisement Petugas menemukan empat pemuda tanggung yang diduga memiliki peran dalam pengiriman tersebut. Mereka masing-masing berinisial AM (18), M (19), F (19), dan M (19).

Dalam penindakan itu, petugas menemukan sabu yang disimpan di dua lokasi. Sebagian disembunyikan dalam tas hitam di semak-semak bawah tiang listrik, sedangkan sisanya berada di dalam tas ransel yang disimpan di jok sepeda motor.

Dari lokasi pertama, petugas menyita dua bungkus besar kemasan teh China berisi sekitar 2 kilogram sabu dan 40 bungkus besar plastik klip dengan berat sekitar 4 kilogram.

Pemeriksaan kemudian dikembangkan ke sepeda motor yang digunakan para terduga pelaku. Di dalam jok kendaraan, petugas menemukan 30 bungkus besar berisi sekitar 3 kilogram sabu dan 20 bungkus sedang dengan berat sekitar 1 kilogram.

Dengan demikian, total barang bukti yang disita mencapai sekitar 10 kilogram. Petugas juga mengamankan empat telepon genggam, uang tunai Rp3 juta, dan dua unit sepeda motor.