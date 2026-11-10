Pemprov Kalbar Perkuat Pendidikan Karakter, 200 Guru PAUD Dibekali Nilai Pancasila dan Kebangsaan

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini melalui peningkatan kompetensi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sebanyak 200 pendidik dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya mengikuti pelatihan penguatan nilai-nilai luhur bangsa di Pontianak, Senin (9/11).

Pelatihan bertema Penguatan Kompetensi Pendidik PAUD dalam Mengimplementasikan Nilai-Nilai Luhur Bangsa untuk Mewujudkan Delapan Dimensi Profil Lulusan itu diselenggarakan Pemprov Kalbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), bekerja sama dengan Bunda PAUD Kalbar dan DPD Perhimpunan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) Provinsi Kalbar.

Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kalbar yang diwakili Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Sefpri Kurniadi. Dalam sambutan yang dibacakannya, gubernur menekankan pentingnya peran pendidik PAUD dalam membentuk karakter generasi masa depan.

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"Masa depan Kalimantan Barat tidak jauh di awan, tetapi ada di mata anak-anak kita di kelas-kelas PAUD," ungkap Sefpri saat menyampaikan pesan Gubernur Kalbar.

Gubernur menitipkan tiga pesan kepada para pendidik. Pertama, menjadi teladan melalui perilaku dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia dini dinilai lebih mudah meniru tindakan daripada memahami instruksi lisan.

Advertisement Kedua, menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan serta mendidik anak dengan kasih sayang dan empati. Pendidik juga diimbau mengurangi penggunaan telepon genggam selama pembelajaran agar dapat memberikan perhatian optimal kepada anak.

Ketiga, menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini melalui pengenalan simbol negara, salah satunya dengan membiasakan keberadaan bendera Merah Putih di lingkungan satuan PAUD.

Selain nilai kebangsaan, pendidik juga didorong membiasakan anak peduli lingkungan melalui kegiatan memilah sampah, berkebun, dan mengenal alam di luar ruangan.

Panitia pelaksana, Brilianti Kesuma, mengatakan penanaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dimulai sejak usia dini, terutama pada masa emas pertumbuhan anak atau golden age.

“Pendidik PAUD merupakan garda terdepan dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka perlu memiliki pemahaman dan keterampilan untuk menerjemahkan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam metode pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak,” jelasnya.