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Metropolis

Korban Curanmor di Kalbar Tak Perlu Tunggu Sidang, Motor Curian Bisa Dipakai Kembali

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Penulis: Idil Aqsa Akbary
Ernawati, warga TPI, Kota Pontianak, menerima kembali sepeda motor miliknya yang sempat hilang sejak 22 Agustus 2025, Senin (9/11). Pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari penerapan mekanisme titip rawat barang bukti oleh Polda Kalbar. (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)
Ernawati, warga TPI, Kota Pontianak, menerima kembali sepeda motor miliknya yang sempat hilang sejak 22 Agustus 2025, Senin (9/11). Pengembalian kendaraan tersebut merupakan bagian dari penerapan mekanisme titip rawat barang bukti oleh Polda Kalbar. (IDIL AQSA AKBARY/PONTIANAK POST)

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PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mulai menerapkan kebijakan titip rawat barang bukti hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) kepada para korban. Melalui kebijakan ini, kendaraan yang telah disita penyidik dapat dikembalikan sementara kepada pemiliknya untuk digunakan kembali, meskipun proses hukum terhadap tersangka masih berjalan.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu tindak lanjut atas atensi pimpinan Polri di era Kapolri Suyudi. Pengembalian kendaraan dilakukan melalui mekanisme titip rawat barang bukti, tanpa dipungut biaya sepeserpun dari para korban.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Kalbar, AKBP Siswo Dwi Nugroho mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang lebih dekat dengan masyarakat. Sebab, kendaraan yang disita penyidik merupakan milik masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

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"Sebagaimana atensi pimpinan, setelah kegiatan ini kami juga akan menyerahkan barang bukti yang sudah kami sita kepada korban melalui proses titip rawat barang bukti. Besar harapan kami, dengan kembalinya barang bukti kepada masyarakat, kendaraan tersebut dapat dipergunakan kembali untuk aktivitas keseharian," ujarnya saat konferensi pers di Mapolda Kalbar, Senin (9/11).

Siswo menjelaskan, para korban dapat secara proaktif berkoordinasi dengan penyidik di Polres masing-masing untuk mengurus pengembalian kendaraan. Polda Kalbar juga akan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat, khususnya mereka yang kendaraannya berhasil ditemukan dalam pengungkapan kasus curanmor.

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Dia menegaskan, pengembalian melalui mekanisme titip rawat tersebut tidak dikenakan biaya. Kendaraan dapat kembali dimanfaatkan pemiliknya tanpa harus menunggu seluruh rangkaian proses hukum selesai. "Silakan langsung berkoordinasi dengan penyidik di Polres setempat. Sesuai petunjuk pimpinan, barang bukti ini langsung dikembalikan atau dititiprawatkan kepada korban. Tidak ada biaya," tegasnya.

Menurut Siswo, kebijakan ini juga mempertimbangkan manfaat kendaraan bagi pemiliknya. Daripada kendaraan terlalu lama berada dalam penyimpanan barang bukti dan berisiko mengalami kerusakan, lebih baik sementara dikembalikan kepada masyarakat yang berhak.

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"Barang-barang yang kami sita ini merupakan milik masyarakat, khususnya para korban. Daripada kendaraan tersebut berada di tempat penyimpanan, dan berpotensi rusak, lebih baik sementara kami kembalikan melalui mekanisme titip rawat kepada para korban. Harapan kami, kendaraan itu bisa dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya," jelasnya.

Meski demikian, pengembalian kendaraan tidak berarti proses hukum dihentikan. Penyidik tetap melanjutkan penanganan perkara hingga ke persidangan. Apabila kendaraan tersebut diperlukan sebagai barang bukti di pengadilan, pemilik akan diminta menghadirkannya kembali sesuai kebutuhan proses hukum.

Siswo menyebut, proses persidangan diperkirakan dapat berlangsung sekitar dua bulan. Namun, apabila barang bukti diperlukan untuk kepentingan persidangan, waktu kehadirannya relatif singkat. 

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Editor : Rafael B. Junior
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