Atasi Parkir Liar, Ketua DPRD Pontianak Usulkan Pengunjung Kafe 5 CM Heritage Parkir di Alun Kapuas

PONTIANAK POST - Persoalan penataan parkir di kawasan pusat Kota Pontianak kembali menjadi perhatian. Kali ini, sorotan tertuju pada kendaraan roda empat milik pengunjung Kafe 5 CM Heritage yang kedapatan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, menilai perlu ada solusi penataan parkir agar aktivitas usaha dan kenyamanan pengguna jalan dapat berjalan beriringan. Salah satu opsi yang dinilainya bisa dilakukan adalah mengarahkan kendaraan roda empat pengunjung kafe tersebut untuk memanfaatkan area parkir di Taman Alun Kapuas.

Menurutnya, kawasan Taman Alun Kapuas masih memiliki ruang parkir yang dapat dimanfaatkan. Selain membantu mengurangi kendaraan yang parkir di tepi jalan, pemanfaatan area tersebut juga dinilai lebih aman dan tertata.

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"Untuk kendaraan roda empat, bisa diarahkan parkir ke kawasan Taman Alun Kapuas. Di sana masih ada ruang parkir yang bisa dimanfaatkan, sehingga kendaraan lebih aman dan tidak mengganggu badan jalan," ujarnya kepada Pontianak Post, Senin (9/11).

Persoalan ini menjadi perhatian masyarakat setelah beberapa hari lalu ditemukan kendaraan roda empat milik pengunjung kafe yang diparkir di tepi jalan. Kondisi tersebut memunculkan kembali pertanyaan mengenai pengaturan dan ketersediaan ruang parkir di kawasan yang aktivitas usahanya cukup ramai.

Advertisement Satarudin mengatakan, keterbatasan lahan parkir memang menjadi salah satu persoalan perkotaan yang harus diantisipasi sejak dini. Mengingat Pontianak memiliki ruang yang terbatas, penataan perparkiran tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi bagian dari perencanaan tata kota.

Karena itu, ia menilai pengaturan parkir perlu mulai dibenahi, termasuk dengan mengoptimalkan fasilitas parkir yang sudah tersedia agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di tepi jalan.

Selain persoalan lokasi parkir, Satarudin juga menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) liar yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak meningkatkan pengawasan dan melakukan penertiban terhadap praktik parkir yang tidak sesuai ketentuan.

Menurutnya, keluhan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan keberadaan jukir liar, tetapi juga besaran pungutan parkir yang terkadang melebihi tarif resmi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Pontianak.

"Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan. Tarif parkir sudah ada ketentuannya, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp3.000 untuk mobil. Jangan sampai ada pungutan diluar ketentuan tersebut," tegasnya.