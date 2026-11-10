Tragedi Maut Siswi SMP di Kubu Raya, DPRD Kalbar Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku

PONTIANAK POST – Kasus pembunuhan korban siswi berusia 15 tahun yang merupakan pelajar SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, menuai keprihatinan. Aparat kepolisian diminta segera mengungkap pelaku sekaligus motif di balik peristiwa yang menewaskan remaja tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat, Agus Sudarmansyah. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan meminta kepolisian menangani kasus tersebut secara serius serta mengedepankan keadilan.

Agus menyebutkan bahwa peristiwa yang menimpa warga Gang Amalia, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, itu sebagai kejadian memilukan yang membutuhkan pengungkapan secara menyeluruh.

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“Saya meminta kepada aparat agar segera menangkap dan memproses secara hukum pelaku dengan penuh rasa keadilan bagi keluarga korban,” ujar politisi dari dapil Kubu Raya-Mempawah ini.

Selain meminta pelaku segera diproses hukum, Agus menekankan pentingnya kepolisian mengungkap motif di balik pembunuhan tersebut. Menurut dia, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar latar belakang kejadian dapat diketahui secara terang.

Advertisement Ia menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu didalami penyidik, mulai dari persoalan dendam, tekanan ekonomi, hingga dugaan pengaruh alkohol, narkoba atau motif lainnya. Namun, ia menegaskan bahwa seluruh kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian. "Motif ini harus diungkap agar penegakan hukum akurat dan keadilan bisa dicapai,” katanya.

Menurut Agus, pengungkapan motif juga penting sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di Kubu Raya.

Ia berharap pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait dapat melakukan mitigasi berdasarkan hasil pengungkapan kasus tersebut.