Beri Edukasi Kelompok Kadarkum, Kemenkum Kalbar Dorong Kesadaran Hak Kekayaan Intelektual di Pontian

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuktikan komitmennya dalam membangun kesadaran hukum masyarakat hingga ke akar rumput. Upaya preventif ini diwujudkan lewat agenda Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) bertema Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar di Kantor Wali Kota Pontianak pada Senin (9/11).

Forum edukasi ini menyedot antusiasme puluhan peserta Kelompok Kadarkum yang datang dari perwakilan wilayah Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, hingga Pontianak Barat. Agenda strategis yang turut dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak ini menghadirkan dua pakar Kanwil Kemenkum Kalbar, yakni Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Novianti Wulandari, dan Penyuluh Hukum Ahli Muda, Baddarudin.

Dalam sesi pencerahannya, Tri Novianti membedah seluk-beluk hak cipta sebagai keistimewaan eksklusif yang otomatis melekat pada pencipta sejak karyanya berwujud nyata. Ia mewanti-wanti betapa krusialnya pencatatan ciptaan di mata hukum sebagai tameng atau alat bukti awal saat terjadi sengketa, sembari mengajak masyarakat menjauhi praktik kotor pembajakan karya tanpa izin.

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Melengkapi materi tersebut, Baddarudin mengambil alih forum untuk mengupas tuntas regulasi seputar hak paten yang jamak ditemui di sektor teknologi. Ia merinci bahwa sebuah inovasi baru bisa diganjar pelindungan paten oleh negara jika sukses memenuhi unsur kebaruan, memiliki langkah inventif, dan terbukti aplikatif untuk diproduksi dalam skala industri.

Merespons terselenggaranya kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang bahwa literasi kekayaan intelektual adalah kunci utama untuk menghargai jerih payah para kreator. Pemahaman hukum yang utuh dinilai tidak sebatas memberikan rasa aman bagi inventor, melainkan turut mengerek daya saing produk lokal secara ekonomi di kerasnya medan persaingan pasar.

Advertisement Mempertegas komitmen instansinya, Jonny menyerukan pentingnya kesadaran kolektif dalam melindungi setiap tetes keringat inovasi. "Melalui pembinaan Kelompok Kadarkum ini, kami ingin meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa setiap karya, kreativitas, dan inovasi memiliki nilai yang perlu dilindungi. Kami mendorong masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan inventor lokal di Kalimantan Barat, untuk memanfaatkan layanan kekayaan intelektual agar hasil karya dan inovasinya mendapatkan perlindungan hukum serta memberikan manfaat ekonomi," ujar Jonny.

Pertemuan lintas sektor ini semakin hidup saat memasuki sesi diskusi dan tanya jawab yang mengulik kendala teknis pendaftaran karya di lapangan. Ke depannya, Kanwil Kemenkum Kalbar berjanji akan merutinkan kegiatan penyuluhan hukum dan mempererat sinergi bersama Pemerintah Kota Pontianak untuk mengedukasi warga.

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