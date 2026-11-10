Percepat Transformasi Digital, Kemenkum Kalbar Sosialisasikan SILANOK Versi Terbaru Awasi Notaris

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus berinovasi dalam memodernisasi tata kelola pengawasan dan pembinaan notaris di wilayahnya. Langkah progresif ini diwujudkan melalui sosialisasi Sistem Informasi Laporan Notaris (SILANOK) versi terbaru yang digelar secara virtual pada Senin (9/11).

Pertemuan daring yang mengusung semangat transformasi digital ini menyasar seluruh jajaran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW), Majelis Pengawas Notaris Wilayah (MPWN), dan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPDN), beserta para notaris se-Kalimantan Barat. Agenda strategis tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, yang bertindak sekaligus sebagai Project Leader.

Dalam forum tersebut, Jonny memaparkan bahwa pembaruan aplikasi ini dirancang khusus untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih terintegrasi, efektif, dan akuntabel. Aplikasi pemantau ini kini hadir dengan tiga pembaruan wajah utama, yakni Portal Notaris, Portal Publik, dan Portal Admin, yang disesuaikan secara spesifik dengan porsi tugas masing-masing pihak.

Khusus bagi para pejabat pembuat akta, sistem ini telah dipersenjatai dengan fitur Laporan Bulanan, Data Saya, Penilaian Layanan, hingga Notifikasi. Beragam fasilitas elektronik tersebut memungkinkan notaris untuk menyetor laporan kegiatan jabatan, memperbarui titik lokasi kantor, serta memantau status pengawasan hanya melalui sentuhan jari.

Di sisi lain, sistem ini menjadi senjata andalan bagi jajaran majelis pengawas dalam menertibkan administrasi pengaduan, pemeriksaan protokol, hingga penyusunan rekomendasi hasil sidang. Platform ini juga mempermudah instrumen MKNW dalam memantau rekam jejak permohonan persetujuan pemanggilan notaris yang diajukan oleh aparat penegak hukum.

Advertisement Tidak hanya melayani kepentingan birokrasi, inovasi ini turut memanjakan masyarakat umum melalui akses Portal Publik untuk melacak keabsahan profil dan lokasi kantor notaris terdekat. Kakanwil menegaskan bahwa kelahiran SILANOK teranyar ini merupakan manifestasi dari Proyek Perubahan PKN Tingkat I demi menghadirkan pengawasan yang jauh lebih modern dan transparan.