Terima LBH EM.80 Cabang Pontianak, Kemenkum Kalbar Siapkan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum
PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuka ruang dialog strategis bersama elemen masyarakat sipil. Pada Senin (9/11), instansi pengayom hukum ini menerima kunjungan audiensi dari jajaran pengurus LBH EM.80 Cabang Pontianak.
Pertemuan hangat yang berlangsung di markas Kanwil Kemenkum Kalbar tersebut menyoroti rencana pelaksanaan penyuluhan hukum bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Selain itu, kedua belah pihak juga membedah persiapan verifikasi dan akreditasi bagi calon Pemberi Bantuan Hukum periode 2028–2030 mendatang.
Dalam agenda tatap muka ini, perwakilan LBH EM.80 Cabang Pontianak bermaksud mengajukan permohonan surat rekomendasi untuk menggelar penyuluhan hukum di daerah. Rencananya, kegiatan edukasi tersebut akan melibatkan peran aktif dari seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sambas demi mendongkrak kesadaran warga terhadap akses keadilan.
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Merespons permohonan tersebut, pihak Kanwil Kemenkum Kalbar memberikan petunjuk arah yang justru memudahkan langkah lembaga swadaya itu di lapangan. Pengurus LBH EM.80 Cabang Pontianak dipersilakan untuk langsung merajut koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas tanpa harus menunggu terbitnya surat rekomendasi khusus dari pihak Kantor Wilayah.
Dialog kemudian berlanjut pada pematangan informasi terkait kontestasi verifikasi dan akreditasi status Pemberi Bantuan Hukum periode 2028–2030. Pihak lembaga bantuan hukum diminta untuk mulai mencicil kelengkapan berkas administrasi mereka sejak dini guna menyongsong tahapan seleksi yang dijadwalkan bergulir pada tahun 2027.
Menyikapi pertemuan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan organisasi pendamping adalah kunci utama dalam memperluas jangkauan layanan hukum. Ia menaruh harapan besar agar kiprah LBH EM.80 Cabang Pontianak terus memberikan dampak positif dalam mencerdaskan warga hingga ke pelosok desa.