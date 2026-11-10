Peringati Hari Pahlawan 2026, Kakanwil Kemenkum Kalbar Ziarah ke TMP Dharma Patria Jaya

PONTIANAK POST – Mengenang jasa para kusuma bangsa yang telah gugur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat turut ambil bagian dalam peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun 2026. Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, tampak khidmat mengikuti Upacara Ziarah Rombongan yang berlokasi di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dharma Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, pada Selasa (10/11).

Momentum bersejarah tahun ini terasa semakin bermakna dengan diusungnya tema raya “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Untaian kata tersebut bukan sekadar jargon seremonial, melainkan panggilan nurani agar keteladanan para pejuang senantiasa hidup dan menginspirasi seluruh elemen bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Prosesi penuh haru ini dikomandoi langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan. Tampak hadir mendampingi beliau adalah jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), abdi negara dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), barisan veteran perang, hingga perwakilan pelajar.

Rangkaian ziarah ini dibuka dengan ritual mengheningkan cipta seraya memberikan penghormatan tertinggi kepada arwah para syuhada. Suasana magis kian terasa saat rombongan pejabat meletakkan karangan bunga secara simbolis dan memanjatkan doa sembari melakukan prosesi tabur bunga di atas pusara para pahlawan kemerdekaan.

Dalam pesan kebangsaannya, Gubernur Ria Norsan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak pernah meminggirkan besarnya harga pengorbanan para pendahulu. Ia menegaskan bahwa tugas generasi masa kini adalah membalas tetesan darah pahlawan dengan kontribusi pembangunan yang nyata sesuai dengan kapasitas profesi masing-masing.

Advertisement Sang gubernur juga memberikan atensi khusus kepada generasi muda agar jangan sesekali melupakan akar sejarah kebangsaannya sendiri. Menurutnya, pemahaman literasi sejarah yang kuat adalah fondasi utama untuk mencetak karakter kepemimpinan dan menebalkan rasa nasionalisme di dada para penerus estafet pembangunan.

Menyikapi makna peringatan tersebut, kehadiran Jonny Pesta Simamora menjadi representasi penghormatan mendalam dari seluruh keluarga besar Kemenkumham Kalimantan Barat. Ia memandang bahwa percikan semangat dari para pahlawan harus mampu direplikasi oleh jajarannya melalui wujud integritas dan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat luas.