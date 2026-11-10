Surhaini Lanjutkan Gerakan Pelestarian Budaya Bugis, Target Jangkau Seluruh Pelosok Kalimantan Barat

PONTIANAK POST - Semangat melestarikan dan memperkenalkan budaya Bugis terus digelorakan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Wakil Ketua Bidang Sayap DPP FKOB Kalbar Surhaini berkomitmen untuk melanjutkan estafet pergerakan pelestarian budaya Bugis, sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke seluruh pelosok daerah.

Surhaini mengatakan komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga warisan leluhur agar tidak sekedar menjadi identitas masa lalu, tetapi tetap tumbuh dan diwariskan kepada generasi muda.

Melalui momentum ini, Surhaini Londrok berharap gerakan pelestarian budaya Bugis tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. Lebih dari itu, diperlukan gerakan berkelanjutan melalui penguatan organisasi, keterlibatan masyarakat, serta pengenalan tradisi kepada generasi muda.

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Baginya, menjaga budaya berarti menjaga akar sejarah dan identitas sebuah masyarakat. Sebab, warisan leluhur bukan hanya untuk dikenang, melainkan harus terus dirawat, diperkenalkan, dan diwariskan agar tidak hilang ditelan perubahan zaman.

Estafet pelestarian budaya Bugis pun diharapkan terus bergerak, menjangkau lebih banyak wilayah, serta menjadi jembatan yang mempererat persaudaraan dan keberagaman di Kalimantan Barat.

Advertisement Salah satu momen yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut adalah prosesi pemberian songkok recca oleh FKOB kepada Bupati Sintang, Kapolres Sintang, dan M. Chomain Wahab. Pemberian songkok khas Bugis itu menjadi simbol penghormatan sekaligus pengenalan kekayaan tradisi dan identitas budaya masyarakat Bugis.

Selain itu, Bupati Sintang juga menerima cinderamata sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan dari pihak penyelenggara.