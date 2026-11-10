FWK Kalbar Resmi Terdaftar di Kesbangpol, Siap Bersinergi dengan Pemprov

PONTIANAK POST – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) Provinsi Kalimantan Barat resmi mendaftarkan keberadaan organisasinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari penguatan legalitas kelembagaan sekaligus membuka peluang sinergi dengan pemerintah daerah.

Dokumen dan persyaratan pemberitahuan keberadaan organisasi diserahkan langsung Koordinator Daerah (Korda) FWK Kalbar, Deska Irnan Syafara. Berkas tersebut diterima Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kalbar, Brillianty Kesuma Deslana.

Advertisement Deska mengatakan, FWK telah aktif selama setahun terakhir di Jakarta dan sejumlah provinsi. Deklarasi organisasi secara nasional dilaksanakan pada 24 Oktober 2026 di Jakarta. Saat ini, sebanyak 15 provinsi telah memiliki kepengurusan FWK.

"Setelah deklarasi nasional di Jakarta, beberapa provinsi lainnya juga menyatakan keinginan membentuk kepengurusan daerah. Jika terealisasi, FWK akan memiliki basis di 24 provinsi," kata Deska.

Menurut dia, pendaftaran ke Kesbangpol merupakan langkah penting untuk memperkuat legalitas dan kedudukan organisasi di Kalbar. FWK merupakan perkumpulan berbadan hukum yang telah disahkan Kementerian Hukum.

Advertisement Pemberitahuan tersebut juga bertujuan membangun komunikasi dan mempermudah koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga lainnya.

"Setelah ini, FWK Kalbar siap menjadi mitra Pemprov Kalbar dalam memajukan daerah, khususnya melalui penguatan pemahaman dan literasi kebangsaan," ujarnya.

Sementara itu, Brillianty Kesuma Deslana mengapresiasi terbentuknya FWK di Kalbar. Dia berharap organisasi tersebut dapat menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami sangat mengapresiasi terbentuknya FWK Provinsi Kalimantan Barat. Semoga forum ini bisa menjalin sinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kalimantan Barat," kata Brillianty.