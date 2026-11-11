Ria Norsan Ajak Pemuda Kalbar Tak Lupakan Sejarah dan Isi Kemerdekaan dengan Karya Nyata

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengajak generasi muda memahami sejarah perjuangan bangsa dan meneruskan semangat para pahlawan melalui karya serta kontribusi nyata. Menurutnya, perjuangan masa kini diwujudkan dengan mengisi kemerdekaan sesuai kemampuan dan profesi masing-masing.

Pesan tersebut disampaikan Norsan saat menjadi inspektur upacara Ziarah Nasional dalam rangka Hari Pahlawan 2026 di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Selasa (10/11).

Upacara dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar, TNI-Polri, ASN, veteran, pelajar, organisasi kemasyarakatan, serta keluarga ahli waris pahlawan. Kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan.

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Norsan mengatakan, ziarah nasional merupakan tradisi tahunan untuk mengenang jasa sekaligus mendoakan para pahlawan.

“Kita setiap tahun selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar arwah para pahlawan kita diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Advertisement Ia menegaskan, penghargaan kepada para pahlawan tidak cukup melalui upacara seremonial. Masyarakat perlu meneruskan cita-cita perjuangan melalui tindakan nyata dalam pembangunan.

“Kepada kita yang menikmati kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan, mari kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan sesuai kemampuan dan profesi kita masing-masing,” ajak Norsan.

Menurutnya, setiap warga negara dapat berkontribusi bagi bangsa melalui bidang pekerjaan masing-masing. Mendoakan para pahlawan juga menjadi salah satu bentuk penghargaan atas pengorbanan mereka.

“Jangan tanyakan apa yang pahlawan berikan kepada kita, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada para pahlawan yang telah menghadiahkan kemerdekaan kepada kita. Salah satunya dengan terus mendoakan mereka,” ungkapnya.

Secara khusus, Norsan mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Ia meminta para pemuda mempelajari sejarah untuk memahami pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.