Optimalisasi PAD Kalbar, Krisantus Minta Pemprov Bentuk Satgas dan Jemput Bola ke Perusahaan

PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong hasil kajian dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai potensi pendapatan daerah dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kalimantan Barat.

Hal itu disampaikan Krisantus saat menerima audiensi Pansus Optimalisasi PAD Provinsi Kalbar di Ruang Kerja Wakil Gubernur Kalbar, Senin (9/11/2026). Audiensi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalbar Aloysius, S.H., M.Si., sejumlah anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Ketua DPRD Kalbar Aloysius mengatakan, optimalisasi PAD merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Penguatan pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalbar.

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Dia menjelaskan, Pansus Optimalisasi PAD memfokuskan kajian pada empat aspek utama. Meliputi peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah daerah, peningkatan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, serta evaluasi sektor-sektor yang memiliki potensi pendapatan.

Meski demikian, Aloysius mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Advertisement “Peningkatan PAD harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Krisantus menilai Kalbar memiliki potensi sumber pendapatan yang besar. Namun, potensi tersebut belum seluruhnya dikelola secara optimal untuk meningkatkan PAD.

“Potensi Kalbar ini sangat banyak, tetapi belum semuanya kita optimalkan untuk memperoleh PAD. Karena itu, kita harus melihat kembali peluang-peluang yang ada dan bagaimana cara mengelolanya,” ungkapnya.

Menurut Krisantus, hasil kajian Pansus harus melampaui tataran administratif. Rekomendasi yang disusun perlu diterjemahkan menjadi langkah kerja dan kebijakan yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

“Saya berharap rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan fakta di lapangan dapat menjadi kebijakan yang implementatif dan benar-benar dilaksanakan. Pemprov Kalbar juga berharap hasil rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah,” tegasnya.