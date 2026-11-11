Dukung Kemandirian Penyandang Disabilitas, Pemkot Pontianak Bagikan 48 Alat Bantu Sepanjang 2026

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak sepanjang tahun 2026 menyalurkan sebanyak 48 alat bantu bagi sahabat disabilitas. Bantuan tersebut terdiri atas kursi roda, alat bantu dengar hingga kaki palsu yang diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemberian alat bantu merupakan bagian dari upaya Pemkot memberikan dukungan kepada sahabat disabilitas agar lebih mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat perhatian. Bantuan ini diharapkan bisa membantu aktivitas dan meningkatkan kemandirian penerimanya,” ujarnya usai memberikan bantuan usai apel Hari Pahlawan, Selasa (10/11).

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Bantuan yang diberikan tahun ini terdiri dari dua kursi roda anak, 15 kursi roda khusus, 20 kursi roda dewasa, sembilan alat bantu dengar, serta dua kaki palsu.

Menurutnya, kebutuhan setiap sahabat disabilitas berbeda sehingga bantuan yang diberikan harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima. Pendataan menjadi penting agar alat bantu yang disalurkan benar-benar dapat digunakan secara optimal.

Advertisement Ia menambahkan, perhatian terhadap sahabat disabilitas merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang inklusif.

“Kita ingin semua warga mempunyai kesempatan yang sama untuk beraktivitas, belajar, bekerja dan hidup mandiri. Pemerintah harus memberikan ruang dan fasilitas yang mendukung itu,” jelasnya.

Edi juga mengajak masyarakat untuk membangun lingkungan yang semakin ramah bagi sahabat disabilitas, tidak hanya dari sisi fasilitas fisik tetapi juga dalam sikap dan interaksi sosial.