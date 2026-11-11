Madrasah di Kalbar Bakal Jadi Pelopor Ekonomi Syariah, Kemenag Siapkan Program Zona KHAS

PONTIANAK POST - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis mendukung penuh program pengembangan madrasah sebagai pelopor ekonomi syariah.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan pendidikan, pembentukan akhlak, serta penguatan kemandirian ekonomi di lingkungan madrasah.

“Saya sangat setuju dengan program ini. Namun, untuk penerapannya di madrasah, perlu disiapkan terlebih dahulu bentuk dan landasan hukumnya agar menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan program tersebut,” ungkapnya Senin (9/11).

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Ia berharap pelaksanaan program dapat dimulai melalui madrasah percontohan yang dinilai siap, di antaranya MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Pontianak. Madrasah tersebut diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus model pengembangan ekonomi syariah yang nantinya dapat direplikasi di madrasah lainnya.

Muhajirin juga menegaskan bahwa implementasi ekonomi syariah tidak cukup hanya disampaikan melalui pembelajaran di kelas, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Advertisement “Program ini tidak hanya tentang guru yang mengajarkan, tetapi bagaimana seluruh warga madrasah mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Terkait pengembangan Zona KHAS, ia menjelaskan bahwa sejumlah aspek perlu dipersiapkan, seperti keberadaan kantin halal, keterlibatan orang tua peserta didik, serta pemberdayaan pelaku UMKM di lingkungan madrasah.

Untuk mendukung keberhasilan program tersebut, Kanwil Kemenag Kalbar akan mempersiapkan madrasah beserta sumber daya manusianya. Sementara itu, KDEKS berperan dalam menyelaraskan program, menghubungkan para mitra, serta mengawal rencana aksi. BPJPH diharapkan memfasilitasi sertifikasi halal, dengan dukungan Dinas Kesehatan, perbankan syariah, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha.

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Kalbar, Mahmud, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan awal terhadap madrasah yang berpotensi menjadi pelopor ekonomi syariah di Kota Pontianak.

Tiga madrasah negeri, yakni MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Pontianak, menjadi bagian dari madrasah yang dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut. Selain itu, madrasah swasta juga akan dilibatkan agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.