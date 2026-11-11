APBN Kalbar Tumbuh 28,26 Persen, Pendapatan APBD Justru Turun hingga September 2026

PONTIANAK POST – Pendapatan negara melalui APBN di Kalimantan Barat hingga September 2026 mencapai Rp11,05 triliun atau tumbuh 28,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, pendapatan daerah dalam APBD konsolidasian justru mengalami kontraksi 3,97 persen menjadi Rp16,15 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Rahmat Mulyono menjelaskan, kondisi fiskal, baik APBN maupun APBD, tidak terlepas dari pengaruh dinamika ekonomi global.

“Baik APBN maupun APBD tidak lepas dari kondisi global. Ada guncangan akibat kenaikan harga minyak, kebijakan moneter bank sentral yang ketat melalui kenaikan suku bunga, tren kenaikan obligasi, serta penguatan dolar AS,” ujar Rahmat di Pontianak, baru-baru ini.

Meski dihadapkan pada dinamika tersebut, kinerja APBN di Kalbar hingga September 2026 masih menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp11.050,47 miliar atau 71,39 persen dari target. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang penerimaan perpajakan yang meningkat 31,20 persen.

“Realisasi APBN September menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tumbuh kuat dan defisit tetap terjaga,” katanya.

Advertisement Rahmat menyebutkan penerimaan pajak tercatat sebesar Rp9.060,44 miliar, sedangkan penerimaan bea dan cukai mencapai Rp912,53 miliar. Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan negara tersebut berlangsung seiring dengan pengelolaan belanja yang tetap terjaga.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp22.295,85 miliar atau 75,51 persen dari pagu. Angka tersebut tumbuh 4,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan perkembangan pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN di Kalbar tercatat Rp11.245,38 miliar. Defisit ini menyempit 11,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Wawako Pontianak Minta Pengawasan Belanja Daerah Diperketat agar Anggaran Tepat Sasaran

Realisasi belanja pemerintah pusat di Kalbar hingga September 2026 mencapai Rp8.562,42 miliar atau 66,90 persen dari pagu. Nilai tersebut meningkat 45,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4.112,30 miliar atau 75,74 persen dari pagu. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan berbagai tunjangan aparatur sipil negara (ASN), termasuk ASN baru, serta tunjangan profesi guru,” jelas Rahmat.

Sementara itu, belanja barang terealisasi Rp2.991,30 miliar atau 66,14 persen dari pagu. Realisasinya tumbuh 51,75 persen secara tahunan. Penggunaan anggaran tersebut antara lain untuk mendukung program ketahanan sumber daya air, pemeliharaan jalan dan jembatan, serta penyediaan fasilitas umum seperti sanitasi dan air minum.