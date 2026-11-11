Dari Krisis Listrik hingga Potensi Uranium, PLTN Jadi Bahasan Hangat di Untan

PONTIANAK POST – Persoalan pasokan listrik, potensi uranium, hingga peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi bahasan dalam diskusi energi di Universitas Tanjungpura (Untan), Selasa (10/11/2026). PLTN mulai dipandang sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat ketahanan energi Kalimantan Barat (Kalbar) di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan dunia usaha.

Diskusi bertajuk Kupas Tuntas Energi: Pemanfaatan PLTN untuk Daerah yang berlangsung di Kampus Pascasarjana FISIP Untan itu menghadirkan pandangan dari kalangan praktisi nuklir, akademisi, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Advertisement Praktisi nuklir Indarta Kuncoro Aji memaparkan sejumlah keunggulan PLTN, mulai dari keandalan pasokan hingga potensi keekonomian dalam jangka panjang.

Dia menjelaskan PLTN memiliki karakteristik non-intermittent, yakni mampu menghasilkan listrik secara stabil tanpa bergantung pada kondisi cuaca. Karakteristik tersebut membuat PLTN berpotensi mengambil peran sebagai pembangkit baseload untuk menopang pasokan listrik secara berkelanjutan.

Menurut perhitungannya, harga listrik dari PLTN di Eropa dapat mencapai sekitar US$0,02 per kilowatt hour (kWh) setelah investasi pembangunan pembangkit kembali. Angka tersebut, kata dia, sudah termasuk dukungan subsidi pemerintah.

Advertisement Sebagai perbandingan, biaya produksi listrik di luar Jawa disebut dapat mencapai sekitar US$0,20 per kWh.

"Kalau sudah balik modal, itu harga listriknya seperti di Eropa, itu bisa sampai US$2 sen," ujarnya.

Indarta juga menilai PLTN dapat menjadi alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, keekonomian pembangkit nuklir tidak hanya ditentukan oleh teknologi reaktor, tetapi juga lokasi pembangunan yang memengaruhi besaran investasi dan harga listrik.

Dalam pembahasan pengembangan PLTN di Kalbar, dia menilai pembangkit berkapasitas sekitar 700 megawatt (MW) hingga 1.400 MW menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan dalam waktu dekat.