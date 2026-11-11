Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas sektor untuk mempersiapkan daerah menghadapi rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Langkah ini dilakukan guna menghimpun aspirasi, membangun pemahaman, serta mengidentifikasi dukungan berbagai pihak terhadap rencana pemanfaatan energi nuklir di Kalbar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kalbar, Triadi Andrianto, mengatakan kesiapan daerah perlu dibangun sejak awal. Terutama untuk mengantisipasi berbagai persoalan dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana pengembangan PLTN.

Advertisement "Ke depan upaya ini akan terus kami lanjutkan untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat siap. Kami juga akan memperkuat komunikasi dan membentuk forum agar pembahasan serta aspirasi berbagai pihak dapat disuarakan secara aktif," kata Triadi di Pontianak, Rabu.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pembahasan PLTN tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, tetapi juga mencakup aspek perencanaan dan kesiapan daerah.

Triadi menilai diskusi bersama pemerintah daerah perlu lebih sering dilakukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus mengidentifikasi bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam proses persiapan.

Advertisement "Hal yang lebih penting adalah kita sendiri bersama pemerintah daerah harus lebih sering berdiskusi. Kami juga perlu mengomunikasikan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan dukungan apa yang bisa diberikan secara maksimal," ujarnya.

Dia menambahkan, Pemprov Kalbar membuka ruang diskusi bagi berbagai pihak yang ingin terlibat dalam pembahasan pengembangan PLTN, termasuk untuk memulai pembicaraan dari sisi perencanaan.

Upaya tersebut sejalan dengan pelaksanaan diskusi grup terarah atau focus group discussion (FGD) yang digelar pada Selasa (10/11/2026). Kegiatan itu menghimpun perspektif pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, dan praktisi sebagai bahan penyusunan rekomendasi atau white paper kepada pemerintah.

Triadi mengatakan hasil pembahasan dari berbagai daerah direncanakan dihimpun dalam dokumen rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan bagi pengembangan energi nuklir ke depan.