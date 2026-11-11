Cegah Tumpang Tindih Wilayah, Kemenkum Kalbar Bedah Raperda Status dan Pembentukan Desa Ketapang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal lahirnya produk hukum daerah yang berkualitas. Langkah nyata ini diwujudkan lewat penyelenggaraan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Ketapang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang pada Selasa (10/11/2026).

Agenda sinkronisasi regulasi tersebut mengambil tempat di Ruang Rapat Edward Omar, markas Kanwil Kemenkum Kalbar. Jalannya persidangan dipimpin secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, S.H., M.H., dengan disaksikan oleh perwakilan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang yang hadir baik secara tatap muka maupun virtual.

Saat membuka jalannya rapat, Lanang menggarisbawahi bahwa tahapan pengharmonisasian merupakan fondasi esensial sebelum sebuah regulasi disahkan. Proses pembedahan ini bertujuan memastikan bahwa setiap Raperda berdiri di atas landasan wewenang yang tepat, tidak menabrak aturan hukum yang lebih tinggi, serta mematuhi teknik pembentukan perundang-undangan yang paripurna.

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Lebih jauh, ia menyoroti bahwa tata kelola aturan mengenai desa harus selalu luwes merespons dinamika perkembangan wilayah administrasi di lapangan. Oleh sebab itu, tim perumus membutuhkan penjabaran komprehensif serta sokongan data yang presisi agar substansi perubahan yang diajukan benar-benar selaras dengan realitas faktual di masyarakat.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ketapang, Edi Radiansyah, S.H., M.H., memaparkan sejumlah argumen krusial. Ia menjelaskan bahwa perombakan beleid lama ini sangat mendesak dilakukan guna memutakhirkan data luas wilayah serta fluktuasi jumlah penduduk terkini di daerahnya.

Advertisement Edi juga menitikberatkan pentingnya kepastian batas demarkasi wilayah desa sebagai pilar utama tertib administrasi di tingkat akar rumput. Penegasan tapal batas ini diyakini ampuh untuk mencegah tumpang tindih kewenangan birokrasi, sekaligus meredam potensi konflik atau sengketa agraria antarwilayah bertetangga.

Ia menegaskan bahwa penetapan batas tersebut tidak boleh hanya dilakukan di atas kertas tanpa landasan yang kokoh. Setiap keputusan pembagian wilayah wajib ditopang oleh dokumen administrasi yang sah, peta resmi, tinjauan langsung ke lapangan, hingga kesepakatan damai antardesa yang bersinggungan.

Memasuki sesi pembedahan draf, tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalbar bersama seluruh peserta langsung menyisir sejumlah redaksi materi muatan Raperda. Penyempurnaan tersebut menitikberatkan pada aspek konsiderans, landasan hukum, hingga rumusan pasal agar tegak lurus dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Melalui proses kurasi hukum yang ketat ini, Raperda Kabupaten Ketapang diproyeksikan bakal memiliki kekuatan legalitas yang tangguh dalam menata status dan pembentukan desa di masa depan. Sebagai penutup rapat, seluruh peserta menyepakati bahwa draf tersebut telah paripurna diharmonisasi sehingga Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera menerbitkan dokumen Surat Selesai Harmonisasi.