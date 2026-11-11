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Hadiri Upacara Hari Pahlawan di Sintang, Kemenkum Kalbar Perkuat Semangat Nasionalisme ASN

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Penulis: Miftahul Khair
Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun di Lapangan Upacara Kodim 1205/Sintang, Jalan Ksatria, Kelurahan Tanjung Puri, pada Selasa (10/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)
Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-81 Tahun di Lapangan Upacara Kodim 1205/Sintang, Jalan Ksatria, Kelurahan Tanjung Puri, pada Selasa (10/11). (DOK KANWIL KEMENKUM KALBAR)

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PONTIANAK POST – Semangat kebangsaan dan nasionalisme kembali bergelora di Bumi Senentang saat peringatan Hari Pahlawan Nasional ke-81 Tahun 2026 digelar dengan penuh khidmat. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Muhayan, tampak hadir mewakili instansinya dalam upacara yang dipusatkan di Lapangan Upacara Kodim 1205/Sintang, Jalan Ksatria, Kelurahan Tanjung Puri, pada Selasa (10/11).

Momentum bersejarah kali ini mengusung tema besar "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", yang dipimpin langsung oleh Komandan Distrik Militer (Dandim) 1205/Sintang, Letkol Arm Anggit Wijaksono, selaku Inspektur Upacara. Barisan kehormatan ini turut disaksikan oleh jajaran penting daerah, mulai dari Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno, Kepala Pengadilan Negeri Sintang Ziyad, perwakilan Korem 121/Abw, jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, Pepabri, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Di hadapan para peserta upacara, Inspektur Upacara menyampaikan amanat menggugah agar seluruh elemen masyarakat tidak pernah melupakan harga mahal sebuah kemerdekaan. Ia mengajak warga untuk menjadikan peringatan ini sebagai titik tolak dalam mengenang keberanian, tetesan keringat, hingga darah yang telah dikorbankan oleh para pendahulu bangsa demi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia.

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Lebih jauh, keteladanan pahlawan tersebut ditekankan agar tidak dibiarkan membeku sebagai sekadar catatan sejarah masa lalu. Semangat juang itu harus ditransformasikan ke dalam tindakan nyata masa kini, seperti memupuk kepedulian terhadap sesama, membangun kesetiakawanan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga menyumbangkan kerja keras demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Kehadiran Muhayan di tengah-tengah upacara ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan wujud nyata komitmen instansi pengayom hukum dalam merawat muruah kebangsaan. Keterlibatan ini diharapkan mampu menebalkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan kementerian, sekaligus memotivasi aparatur negara untuk meneruskan estafet perjuangan lewat pelayanan publik yang prima.

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Menanggapi partisipasi jajarannya di daerah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menilai bahwa kegiatan semacam ini sangat vital untuk terus mengingatkan para pegawai akan esensi pengabdian. Ia menaruh ekspektasi besar agar nilai pengorbanan para syuhada bisa dijiwai sepenuhnya oleh seluruh aparatur sipil negara saat mengemban tugas di lapangan.

"Semangat kepahlawanan harus tercermin dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Pengabdian saat ini diwujudkan melalui integritas, kedisiplinan, profesionalisme, serta kesungguhan dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Jonny.

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Melalui refleksi Hari Pahlawan ke-81 ini, Muhayan beserta seluruh jajarannya diinstruksikan untuk terus mengaktualisasikan kejujuran, keberanian, dan empati sosial dalam setiap inci pekerjaan mereka. Harmonisasi nilai-nilai ini diyakini akan semakin memperkokoh sinergi antara kementerian dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya guna mengakselerasi roda pembangunan di Kabupaten Sintang.

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Editor : Miftahul Khair
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