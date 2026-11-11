Hadiri Festival Lestari ke-6, Kemenkum Kalbar Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual di Sintang

PONTIANAK POST – Upaya pelestarian kearifan lokal sekaligus mendongkrak nilai ekonominya terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Komitmen pengayoman ini dibuktikan dengan partisipasi aktif mereka dalam menyemarakkan acara pembukaan Festival Lestari ke-6 yang digelar di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa (10/11).

Mengusung tema besar "Merawat Arus: Inovasi, Budaya, dan Ketahanan Lanskap", perhelatan yang berlangsung pada 10 hingga 12 November 2026 ini menjelma menjadi titik temu berbagai lintas sektor. Momentum pembukaan yang diresmikan lewat enam kali pukulan gong oleh Wakil Bupati Sintang tersebut berhasil merangkul pemerintah daerah, mitra pembangunan, pelaku UMKM, komunitas budaya, hingga kalangan akademisi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Dalam lawatan dinasnya tersebut, jajaran Divisi Pelayanan Hukum tak hanya berpangku tangan, melainkan terjun langsung mengikuti agenda Sintang Innovation Challenge (SIC). Tim kementerian juga menyempatkan diri membedah potensi dari 33 booth pameran yang menyuguhkan aneka mahakarya unggulan yang disokong oleh 37 mitra pembangunan, mulai dari olahan ikan gabus, tenun kain ikat Sintang, hingga ragam pangan dan kriya lokal.

Kehadiran aparatur penegak hukum ini menjadi langkah konkret instansi dalam memetakan potensi Kekayaan Intelektual (KI) yang masih terserak di masyarakat. Karya-karya unggulan dari pelaku UMKM terus didorong agar segera mendaftarkan Merek dagang mereka, sementara mahakarya khas yang terikat dengan akar wilayahnya akan dikaji mendalam guna mengantongi sertifikat Indikasi Geografis sesuai regulasi negara.

Tak hanya menyasar produk fisik, panggung festival yang semarak oleh tayangan video promosi, pertunjukan seni, hingga lenggak-lenggok tarian tradisional juga tak luput dari bidikan pelindungan hukum. Berbagai karya seni tak benda tersebut diyakini menyimpan peluang besar untuk dicatatkan kepemilikannya melalui Hak Cipta, sekaligus didata sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang bermuara pada pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal.

Advertisement Menanggapi besarnya potensi lokal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang bahwa sentuhan hukum sangat krusial dalam menyulap kearifan daerah menjadi aset bernilai tambah. Ia menginstruksikan pentingnya sinergi yang kokoh antara kementerian, pemerintah daerah, dan komunitas budaya guna mengawal proses identifikasi hingga registrasi kekayaan alam dan budaya tersebut.

"Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat. Produk unggulan UMKM, karya kreatif, serta kekayaan budaya daerah memiliki potensi besar yang perlu mendapatkan pelindungan hukum. Dengan pelindungan KI yang tepat, potensi tersebut tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing masyarakat," ungkap Jonny.