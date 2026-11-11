Kemenkum Kalbar Dorong Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis di Sintang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali bermanuver proaktif untuk memagari potensi lokal dari ancaman klaim pihak tak bertanggung jawab. Gebrakan pelindungan hukum ini dieksekusi secara masif melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pelindungan Kekayaan Intelektual dan Inventarisasi Potensi Indikasi Geografis di Aula Kantor Bupati Sintang pada Selasa (10/11/2026).

Agenda strategis tersebut sukses menyedot animo jajaran perangkat daerah, BRIDA, pelaku seni, budayawan, hingga ragam pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang. Forum edukasi ini dirancang khusus untuk membedah urgensi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) sekaligus menyisir produk-produk unggulan daerah yang sudah sangat layak untuk dipatenkan di mata hukum.

Tampil mewakili pimpinan tertinggi instansi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum mendaulat Kekayaan Intelektual sebagai aset bernilai fantastis yang tak boleh lagi dipandang sebelah mata. Dalam sesi keynote speech yang dibawakannya, ia mengingatkan bahwa hamparan kekayaan alam, budaya, hingga kerajinan khas Sintang berpotensi memompa nilai tambah ekonomi jika dilindungi oleh tameng regulasi yang presisi.

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Salah satu fokus krusial dalam pertemuan ini adalah percepatan inventarisasi potensi Indikasi Geografis, dengan sorotan utama tertuju pada kelestarian Engkrebang dan Tenun Ikat Sintang. Proses pengawalan ini merangkum pemetaan karakteristik produk, perumusan dokumen deskripsi, hingga inisiasi pembentukan Masyarakat Pelindungan Indikasi Geografis (MPIG) guna merawat muruah serta kualitas kekhasan produk Bumi Senentang tersebut.

Tak hanya berkutat pada indikasi kedaerahan, para peserta juga dibekali literasi komprehensif seputar kekuatan rezim Merek, Hak Cipta, hingga perlindungan Paten. Lewat sesi curah pendapat, tim kementerian sukses mengidentifikasi sederet aset berharga lainnya, mulai dari khasiat Bawang Dayak, inovasi produk nabati, literatur kuliner tradisional Suku Dayak, hingga harmoni karya seni dan musik leluhur yang mendesak untuk segera dilegalkan.

Advertisement Menyikapi masifnya kekayaan lokal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menekankan bahwa intervensi negara sangat dibutuhkan agar keringat kreativitas warga memiliki jaminan kepastian hukum. "Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus hadir mendampingi pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat dalam mengidentifikasi serta melindungi potensi Kekayaan Intelektual. Kita ingin produk unggulan, karya seni, dan kekayaan budaya Kalimantan Barat tidak hanya dikenal, tetapi juga memiliki pelindungan hukum yang kuat sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah," tegas Jonny.

Kakanwil turut mendesak agar proses pendataan potensi Indikasi Geografis ini tidak berhenti di atas meja sosialisasi, melainkan harus segera dieksekusi lewat kolaborasi lintas sektor yang mengakar. Harmonisasi langkah dengan pemerintah daerah serta BRIDA mutlak diperlukan demi menumbuhkan ekosistem pelindungan kekayaan inovasi yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

Gayung bersambut, komitmen pelindungan hukum ini langsung mendapat dukungan penuh dari jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang melalui delegasi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan. Sebagai bentuk aksi nyata, pihak BRIDA Kabupaten Sintang bahkan telah mematangkan strategi untuk menginjeksi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual agar segera masuk ke dalam gerbong Propemperda Tahun 2027.

Menariknya, panggung sosialisasi ini juga disulap menjadi klinik layanan konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual secara real-time. Berdasarkan penelusuran kilat di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), petugas berhasil memproses lima Merek yang siap didaftarkan, mengevaluasi empat Merek yang butuh revisi penamaan, serta memfasilitasi pencatatan Hak Cipta untuk sejumlah mahakarya tari dan musik tradisional setempat.