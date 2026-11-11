Kawal Karya Riset Kampus, Kemenkum Kalbar Gelar Monev Sentra KI di Universitas Kapuas Sintang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali bermanuver untuk mengawal ketat pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi. Upaya strategis ini diwujudkan melalui agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Universitas Kapuas Sintang pada Selasa (10/11).

Langkah turun gunung ke kampus ini dirancang khusus guna memastikan kelembagaan Sentra KI mampu beroperasi secara maksimal di lapangan. Fasilitas ini didorong agar benar-benar menjelma sebagai pusat identifikasi, inventarisasi, hingga pendampingan pendaftaran karya inovasi milik seluruh sivitas akademika.

Rangkaian kegiatan ini dibuka dengan laporan komprehensif dari Ketua Tim Sentra KI Universitas Kapuas, yang kemudian disusul oleh sambutan dari Wakil Rektor I. Dalam pidatonya, perwakilan rektorat menegaskan komitmen kampus untuk terus menginventarisasi potensi KI sekaligus memacu semangat para dosen dan mahasiswa agar mematenkan karya mereka, sebelum akhirnya acara diresmikan oleh Ketua Umum Yayasan Universitas Kapuas.

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Memasuki sesi pemaparan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar mewanti-wanti agar keberadaan Sentra KI tidak terjebak sekadar menjadi pajangan administratif belaka. Lembaga ini dituntut untuk tampil progresif dalam menjaring setiap karya intelektual kampus, mulai dari hasil penelitian, inovasi teknologi, karya ilmiah terapan, hingga mahakarya desain dan seni yang layak mendapat pelindungan hukum.

Menyikapi pentingnya ekosistem riset, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang perguruan tinggi sebagai rahim utama lahirnya berbagai kreativitas bernilai tinggi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas Sentra KI dinilai sebagai fondasi paling vital untuk menanamkan budaya sadar hukum atas kepemilikan aset intelektual di lingkungan mimbar akademik.

Advertisement "Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen untuk terus mendampingi perguruan tinggi dalam mengoptimalkan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual. Kami ingin memastikan hasil penelitian, inovasi, dan kreativitas dosen maupun mahasiswa tidak hanya berhenti sebagai karya akademik, tetapi juga mendapatkan pelindungan hukum sehingga memiliki nilai tambah dan dapat dimanfaatkan secara lebih luas," ungkap Jonny.

Lebih jauh, Jonny menegaskan bahwa sinergitas antara kementerian dan institusi pendidikan tinggi harus terus dirajut rapat lewat agenda pendampingan, konsultasi, serta sosialisasi secara berkala. Melalui kolaborasi berkesinambungan ini, keberadaan Sentra KI diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekosistem inovasi sekaligus mendongkrak literasi sivitas akademika akan urgensi legalitas aset intelektual.

Sebagai langkah tindak lanjut pascapertemuan, Kanwil Kemenkum Kalbar bersiap menginjeksi sejumlah program guna mengoptimalkan fungsi Sentra KI Universitas Kapuas. Pendampingan ekstra akan diberikan kepada jajaran pengelola kampus guna memastikan lonjakan grafik pendaftaran kekayaan intelektual di masa mendatang.