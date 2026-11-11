Babak Baru Melawan Petaka Kabut Asap: Gugatan Class Action Karhutla Kalbar Diterima Hakim

PONTIANAK POST – Gugatan perwakilan kelompok atau class action terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menyatakan para penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan gugatan tersebut memenuhi persyaratan sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Penetapan ini membuka jalan bagi Tim Hukum Nafas Kalbar untuk melanjutkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap para pihak tergugat. Perkara tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla di Kalbar.

Anggota Tim Hukum Nafas Kalbar, Alfonsius Girsang, menyambut baik penetapan majelis hakim. Menurut dia, keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum.

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"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah mengeluarkan penetapan hari ini. Penetapan tersebut mengabulkan bahwa prinsipal kami mempunyai hak untuk mengajukan gugatan class action dan materi gugatan sebagai gugatan perwakilan kelompok juga memenuhi persyaratan hukum acara," ujar Alfonsius di Pontianak.

Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya akan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Advertisement Sebelum memasuki tahap pembuktian, penggugat harus menjalani mekanisme pemberitahuan atau notifikasi kepada anggota kelompok. Tahapan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat yang diwakili dalam gugatan sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk menyatakan sikap, termasuk memilih keluar dari kelompok.

Setelah proses notifikasi, perkara akan memasuki tahap mediasi. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, persidangan dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dan pembuktian.

Alfonsius berharap proses mediasi dapat menjadi ruang penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat terdampak. Ia meminta pemerintah memperhatikan hak-hak warga yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla. "Kami berharap dalam mediasi ini pemerintah pro-rakyat dan dapat memberikan hak-hak masyarakat yang menjadi korban kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat," katanya.

Menurut Alfonsius, gugatan tersebut bukan sekadar persoalan proses hukum, melainkan juga menyangkut pemenuhan hak masyarakat yang mengalami dampak kabut asap. Karena itu, pihaknya berharap proses peradilan dapat memberikan kejelasan atas tuntutan warga terdampak.

Sementara, Ketua Perkumpulan Laman Puyung Indonesia, Maskendari, juga menyambut baik penetapan majelis hakim. Ia menegaskan para penggugat tetap berkomitmen melanjutkan perkara tersebut.