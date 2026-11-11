Turunkan 959 Atlet dan Official, Pontianak Target Pertahakan Juara Umum Porprov XIV Kalbar 2026

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi melepas kontingen Kota Pontianak di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Rabu (11/11/2026) malam. (Pemkot Pontianak)

Advertisement PONTIANAK POST – Kontingen Kota Pontianak siap berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 dengan kekuatan 959 orang, terdiri dari atlet dan ofisial. Mengikuti 39 cabang olahraga, Pontianak menargetkan mempertahankan gelar juara umum.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara resmi melepas kontingen di Lapangan PSP Keboen Sajoek, Rabu (11/11/2026) malam. Ia menyebut para atlet yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kota Pontianak yang telah melewati proses seleksi dan pemusatan latihan.

“Saudara-saudara memikul nama besar dan kehormatan Kota Pontianak di pundak kalian. Fokuslah bertanding dan berikan yang terbaik. Tunjukkan semangat, pantang menyerah, dan dulanglah medali sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan posisi Kota Pontianak sebagai juara umum,” pesannya.

Advertisement Edi memastikan Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung pembinaan prestasi dan kesejahteraan atlet. Dukungan tersebut juga diwujudkan melalui penyiapan bonus sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan dan capaian para atlet.

Ia mengingatkan seluruh atlet dan ofisial agar menjaga sportivitas, kesehatan, serta nama baik daerah selama pertandingan. Menurutnya, kemenangan harus diraih dengan menjunjung tinggi sportivitas dan disiplin mengikuti arahan ofisial.

Pontianak Ikuti 39 Cabang Olahraga

Kepala Kontingen Kota Pontianak, Ismail Rambe, melaporkan jumlah kontingen mencapai 959 orang, termasuk 222 ofisial. Para atlet akan berlaga pada 39 cabang olahraga yang tersebar di sejumlah daerah.

Sebanyak 35 cabang olahraga dipertandingkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Sementara itu, pencak silat berlangsung di Kabupaten Ketapang, arung jeram di Kabupaten Sekadau, tenis meja di Kabupaten Sanggau, serta balap motor di Kota Singkawang.

Porprov XIV Kalbar dijadwalkan berlangsung pada 14–21 November 2026. Meski demikian, beberapa cabang olahraga telah lebih dahulu memulai pertandingan.

Berdasarkan laporan hingga 11 November 2026, kontingen Kota Pontianak sementara memimpin klasemen dengan perolehan 29 medali emas, 14 perak, dan tujuh perunggu.

Pemkot Siapkan Dukungan Pembinaan Atlet

Edi berharap prestasi yang diraih para atlet dapat menjadi pijakan untuk melangkah ke kompetisi yang lebih tinggi, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga ajang internasional.

Pemerintah Kota Pontianak, lanjutnya, akan terus berkolaborasi dengan KONI dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pembinaan olahraga.